Teniente de Policía de Hialeah es arrestado por conducir ebrio y causar accidente en Miami-Dade

Vídeos relacionados:

Un veterano teniente del Departamento de Policía de Hialeah fue arrestado y enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol tras un accidente ocurrido la mañana del martes en el noroeste del condado Miami-Dade, según confirmaron autoridades locales.

El implicado fue identificado como Erik Martin, de 45 años, quien enfrenta cargos por DUI (conducir bajo la influencia del alcohol) y DUI con daño a la propiedad o a personas, de acuerdo con el informe de arresto.

El accidente se registró alrededor de las 6:05 am, en las inmediaciones de la Avenida 72 del Noroeste y la Calle 47 del Noroeste, y estuvo involucrado un camión de la empresa Waste Management.

Agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron al lugar del incidente y, al interactuar con Martin, notaron claros signos de intoxicación.

El informe detalla que el teniente se encontraba inestable al caminar, con ojos rojos y llorosos, habla arrastrada y un fuerte olor a alcohol en el aliento.

Durante el procedimiento, Martin se mostró agresivo con los agentes, por lo que fue esposado antes de ser trasladado al Centro Médico Jackson West.

Lo más leído hoy:

Un investigador le preguntó si comprendía lo que estaba ocurriendo y si sabía que había estado involucrado en un accidente. Según el informe, Martin respondió "no sé" a todas las preguntas que se le formularon.

Posteriormente, se negó a realizar las pruebas de sobriedad en el lugar de los hechos y también rehusó proporcionar una muestra de sangre antes de ser ingresado en la cárcel.

Registros oficiales indican que Martin es teniente de la Policía de Hialeah y veterano del Cuerpo de Marines.

La propia Policía de Hialeah confirmó en un comunicado que el incidente ocurrió mientras el oficial se encontraba fuera de servicio.

La institución informó además que Martin ha sido colocado en licencia administrativa mientras se desarrollan las investigaciones criminales e internas correspondientes.

El jefe de la Policía de Hialeah, George Fuente, calificó el caso como profundamente decepcionante.

En su declaración, subrayó que, aunque el departamento mantiene su compromiso con el debido proceso, este tipo de acusaciones "empañan la insignia" y desvían la atención del trabajo de los oficiales que sirven a la comunidad con integridad.

"No aprobamos este comportamiento", afirmó Fuente.

No obstante, el jefe reconoció que los oficiales son "humanos", y aseguró que el departamento se encargará de que el teniente reciba la asistencia y los recursos necesarios mientras enfrenta los procesos legales y disciplinarios que se avecinan.