Madre e hija pierden la vida tras trágico accidente en Santa Clara

Una madre y su pequeña hija de ocho años perdieron la vida al ser atropelladas por un auto este martes en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, según reportes en redes sociales.

El trágico accidente de tránsito ocurrió en la Carretera Central, cerca de la terminal de ómnibus de la ciudad, en la noche del 30 de septiembre. Familiares identificaron a las víctimas como Liliana Carbonell Cueto, de 46 años, y su hija menor, Elisabet Isel Díaz Carbonell.

Captura de Facebook/Gladys Cueto Montoya

La madre cruzaba la avenida junto a la niña, cuando fueron impactadas por un vehículo conducido por un cubano residente en Estados Unidos, que está de visita en Cuba.

La mujer falleció en el lugar, mientras que la menor fue trasladada al hospital pediátrico de Santa Clara, donde murió el 31 de diciembre.

Las causas del accidente no han sido esclarecidas. Familiares de las víctimas señalan como responsable al conductor, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y a alta velocidad.

Mientras, otras personas han apuntado a “una posible imprudencia por parte de la madre y la hija, al intentar cruzar la vía pensando que tendrían tiempo suficiente”, reflejó una publicación de la activista Irma Broek.

Pero hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre este fatídico suceso, que ha enlutado a la familia de las víctimas y causado conmoción en la comunidad.

Devastado por la pérdida de su pequeña hija, Ionel Díaz Suárez, padre de la menor, ha compartido conmovedores mensajes dedicados a Elisabet Isel.

“Vuela mi Ángel, vuela Mi hija, no te detengas que ya estás en los brazos de Papá Dios, aunque dejaste a tu papá y familia destruidos por tu partida, pero orgulloso de la hija que tuve (...) Siempre estarás en mi corazón, mi Elisabet Isel, mi carajita. Siempre te voy a extrañar mi niña hermosa. Te amooooo y te prometo nunca olvidarte, es imposible olvidarte siendo quien fuiste para todos”, expresó en uno de los estremecedores textos con que ha honrado la memoria de su querida hija.

Los familiares de Liliana y Elisabet Isel reclaman a las autoridades una investigación seria del caso y que se haga justicia para ambas. Liliana deja huérfanos a dos hijos adolescentes, de 17 años.