Una mujer pierde la vida en accidente de tránsito en el Malecón de La Habana

Una mujer perdió la vida y otra persona resultó herida en un lamentable accidente de tránsito ocurrido este lunes en el Malecón de La Habana.
Usuarios de redes sociales reportaron el choque de un automóvil y una camioneta en la mañana del lunes, cuando transitaban por el tramo del malecón a la altura de la Tribuna Antiimperialista.
Como consecuencia de la colisión, murió una mujer que iba en el auto, mientras que otra persona sufrió lesiones. Según una publicación de Alex Ríos Cruz en Facebook, en los vehículos viajaban trabajadores de Artex y Cultura.
Un internauta identificado como Yordankis Alonso reveló que la fallecida era su prima. Además, explicó que quien conducía el carro perdió el control en la curva que hay en esa zona e invadió la senda contraria, donde el vehículo fue chocado por la camioneta blanca. El impacto fue del lado del pasajero, donde viajaba su familiar.
“Ese tramo en los últimos años ha sido fatídico para muchas familias”, lamentó.
En un comentario en otra publicación, un hombre explicó que el auto, de la marca Hyundai, presentó “un desperfecto en la dirección y se le atravesó a la camioneta”, y afirmó que el perito había determinado que no hubo exceso de velocidad.
Otra persona advirtió que casi todas las semanas ocurre un accidente en esa zona y cuestionó si los choferes no prestan atención a las señales de tráfico.
Tanto el auto como la camioneta involucrados en el choque sufrieron daños severos.
El fatal accidente se registró en un tramo de la avenida, cercano a la Embajada de Estados Unidos, donde confluye un alto volumen de tráfico. Según residentes y testigos, en esa área son frecuentes las violaciones a las normas de tránsito.
En diciembre, la colisión entre dos vehículos en esa misma zona dejó un saldo de varios heridos, entre ellos una niña.
Preguntas frecuentes sobre los accidentes de tránsito en el Malecón de La Habana
¿Por qué es tan peligroso el Malecón de La Habana para los conductores?
El Malecón de La Habana es un tramo crítico para la seguridad vial debido a la alta siniestralidad registrada en esa zona. Las causas principales incluyen el mal diseño de las curvas, especialmente a la altura de la Tribuna Antiimperialista, la falta de señalización adecuada, el pavimento resbaladizo y la imprudencia de los conductores. Estas deficiencias estructurales, sumadas a la cultura de conducción temeraria, incrementan el riesgo de accidentes en esta vía.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad vial en Cuba?
A pesar de la alta tasa de accidentes, las medidas para mejorar la seguridad vial en Cuba son insuficientes. El gobierno ha reconocido la necesidad de mejorar el mantenimiento de las carreteras, la señalización y el control del tráfico, pero las acciones concretas siguen siendo limitadas. La falta de consecuencias legales para los infractores y el deterioro del parque automotor continúan siendo desafíos importantes que no se han abordado adecuadamente.
¿Cómo afecta el estado de las carreteras a los accidentes de tránsito en Cuba?
El mal estado de las carreteras es un factor crítico en los accidentes de tránsito en Cuba. Con un 75 % de las vías en condiciones técnicas entre regulares y malas, los conductores enfrentan riesgos significativos. Las carreteras mal mantenidas, combinadas con vehículos antiguos y la falta de señalización, contribuyen a la alta siniestralidad, poniendo en peligro la vida de conductores, pasajeros y peatones.
¿Cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en la sociedad cubana?
Los accidentes de tránsito tienen un impacto devastador en la sociedad cubana, no solo por el número de víctimas y heridos, sino también por el dolor y la pérdida que causan en las familias afectadas. Estos incidentes reflejan problemas estructurales más amplios, como la falta de infraestructura adecuada y la necesidad de un cambio en la cultura de conducción, que son desafíos que el país debe enfrentar para mejorar la seguridad vial.
