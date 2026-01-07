Una mujer pierde la vida en accidente de tránsito en el Malecón de La Habana

Una mujer perdió la vida y otra persona resultó herida en un lamentable accidente de tránsito ocurrido este lunes en el Malecón de La Habana.

Usuarios de redes sociales reportaron el choque de un automóvil y una camioneta en la mañana del lunes, cuando transitaban por el tramo del malecón a la altura de la Tribuna Antiimperialista.

Como consecuencia de la colisión, murió una mujer que iba en el auto, mientras que otra persona sufrió lesiones. Según una publicación de Alex Ríos Cruz en Facebook, en los vehículos viajaban trabajadores de Artex y Cultura.

Un internauta identificado como Yordankis Alonso reveló que la fallecida era su prima. Además, explicó que quien conducía el carro perdió el control en la curva que hay en esa zona e invadió la senda contraria, donde el vehículo fue chocado por la camioneta blanca. El impacto fue del lado del pasajero, donde viajaba su familiar.

“Ese tramo en los últimos años ha sido fatídico para muchas familias”, lamentó.

En un comentario en otra publicación, un hombre explicó que el auto, de la marca Hyundai, presentó “un desperfecto en la dirección y se le atravesó a la camioneta”, y afirmó que el perito había determinado que no hubo exceso de velocidad.

Otra persona advirtió que casi todas las semanas ocurre un accidente en esa zona y cuestionó si los choferes no prestan atención a las señales de tráfico.

Tanto el auto como la camioneta involucrados en el choque sufrieron daños severos.

El fatal accidente se registró en un tramo de la avenida, cercano a la Embajada de Estados Unidos, donde confluye un alto volumen de tráfico. Según residentes y testigos, en esa área son frecuentes las violaciones a las normas de tránsito.

En diciembre, la colisión entre dos vehículos en esa misma zona dejó un saldo de varios heridos, entre ellos una niña.