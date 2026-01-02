Accidente en Cauto Cristo deja cuatro heridos y daños en un vehículo sanitario

Entre los lesionados hay una adolescente de 14 años.

Viernes, 2 Enero, 2026 - 15:27

Vehículo involucrado en el accidente Foto © Radio Bayamo

Un accidente de tránsito registrado en Cauto Cristo, municipio de Granma, dejó como saldo cuatro personas politraumatizadas y daños severos en un vehículo sanitario del territorio.

El siniestro ocurrió cerca de las 7:00 pm del 1ro de enero en la carretera central, a unos cuatro kilómetros del poblado principal, en las cercanías de la comunidad de Papi Lastre.

Según informó Radio Bayamo, la colisión involucró un vehículo de combustión y uno de tracción animal (una guaranda), y de acuerdo con una investigación preliminar, se determinó la responsabilidad compartida de ambos conductores.

El Teniente Noel Rodríguez Aguilar, oficial de tránsito del municipio, detalló las violaciones al Código de Vialidad: el chofer del jeep debió reducir la velocidad al percatarse de un vehículo de tracción animal sin iluminación en la vía.

Por su parte, el conductor de la guaranda infringió el Artículo 73 del Código vial, que prohíbe la circulación de este tipo de vehículos después de las 6:00 pm.

Los pacientes lesionados fueron atendidos inicialmente en el policlínico Joel Benítez de Cauto Cristo, y posteriormente trasladados al Hospital General Docente Carlos Manuel de Céspedes para diagnósticos más precisos y tratamientos.

Entre los afectados se encuentra una adolescente de 14 años.

Ninguno de los lesionados presenta peligro para la vida, según el informe médico.

El oficial agregó que las unidades encargadas de la seguridad vial aperciben regularmente a los tenentes de transporte de tracción animal sobre las consecuencias de circular fuera del horario permitido.

El accidente también afectó al vehículo del sistema de Salud municipal, lo que genera interrupciones en la atención de pacientes, concluyó la nota de Radio Bayamo.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

