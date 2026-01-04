Accidente de tránsito en La Habana deja muerto a un alto oficial del Minint

Vídeos relacionados:
Un accidente de tránsito ocurrido en La Habana provocó la muerte del teniente coronel Randy Callejas Ruiz, alto oficial del Ministerio del Interior (Minint), según informó este viernes el perfil oficial del organismo en Facebook.
De acuerdo con la publicación, Callejas Ruiz, quien se desempeñaba como segundo jefe de la Dirección de Tecnologías y Sistemas, falleció el pasado 30 de diciembre, a los 48 años de edad, como consecuencia del siniestro vial.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.
El Minint anunció que las honras fúnebres se realizarán el lunes 5 de enero, a las 3:00 de la tarde, en el panteón de mármol negro del propio ministerio, ubicado en la Necrópolis de Colón, en La Habana.
En la nota institucional, el organismo destacó que Callejas Ruiz acumulaba casi 30 años de servicio, con responsabilidades vinculadas a la modernización tecnológica, la informatización de la sociedad y la seguridad informática del país.
También recordó que recibió numerosas condecoraciones a lo largo de su carrera, entre ellas medallas por aniversarios del Minint y de la Seguridad del Estado.
La información generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron condolencias dirigidas a sus familiares, compañeros de trabajo y allegados, mientras persiste el silencio oficial sobre los detalles del hecho que provocó su fallecimiento.
