Desvelan mensaje que envió pareja cubana antes de aparecer muertos en Huelva

Publicado el Lunes, 10 Junio, 2019 - 15:05 (GMT-5)

El periodista español Carlos Herrera Crusset develó este lunes el último mensaje que le enviara Erasmo Lazcano, cubano hallado el sábado muerto junto a su esposa Lisbet Lastre en una vivienda ubicada en la localidad de Ayamonte, Huelva.

Lazcano, un antiguo coronel del Ejército cubano, condecorado en Angola y hombre del Consejo de Estado, era el contacto e informante de Herrera en la Isla.

“Lazcano era mi contacto en Cuba, quien me esperaba en el aeropuerto, quien me llevaba, quien me abría puertas era él. De vez en cuando me brindaba alguna información que para mí pudiera ser interesante”, describió Herrer durante un programa matutino de la cadena COPE.

No ad for you

De acuerdo con el periodista, una vez que el exmilitar de 53 años salió de Cuba y comenzó a trabajar para el diario portugués Jornal do Algarve ambos mantuvieron el contacto. “Escribía y me enviaba sus artículos, fotografías, sus cosas. Hablábamos de vez en cuando”, detalló.

Alrededor de las 5:48 a.m (hora local) Herrera recibió un mensaje de Lazcano acompañado de una fotografía de su esposa e hijo.

“Vinimos para ganar, para sumar, no para perder y dividir lo poco que tenemos. Mira estas fotos. Y recuerda cuántas ilusiones, cuántos sueños, cuántos planes juntos. Y ahora, a romper toda esa historia”, se lee en la nota.

Casi tres horas después, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de la pareja, dejando a un niño de 4 años huérfano.

Los informes, hasta el momento, indican que el matrimonio estaba en proceso de separación. Lazcano entró en la vivienda cerca de las 7:30 a.m, donde se hallaba su esposa, una trabajadora de 45 años de una floristería en la calle Enrique Villegas. Al parecer ambos participaron en una violenta discusión.

Elementos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aún mantienen la hipótesis de que se trate de un caso de violencia de género.

“Jamás pensé que eso pudiera pasar por la cabeza de alguien como Lazcano”, señaló Herrera. “Estaba muy enamorado de esta mujer o eso me decía a mí con toda normalidad”.

“Lazcano era un hombre como todos los que ha estado inmersos en la seguridad del Estado, con mucha prevención para muchas cosas. Cuando él me contaba algo, me pedía que dejara mi teléfono dos habitaciones más para allá”, recuerda el periodista español. “Él me retransmitió, día a día, con anticipación, la renuncia de Raúl Castro. Él siempre me decía 'ojo que Raúl renuncia al Gobierno, pero no al poder'”.

Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Huelva concluyeron el domingo las autopsias a los cadáveres del matrimonio cubano. Los resultados podrán determinar si se trata efectivamente -o no- de un caso de violencia machista.

No obstante, hasta el momento no han trascendido más datos pero ya se sabe que el juzgado ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones del caso.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram