El receptor Ermindo Escobar brilla en la Pacific Association

Publicado el Viernes, 28 Junio, 2019 - 10:49 (GMT-5)

El receptor Ermindo Escobar llegó a la Pacific Association, una Liga Independiente que se agrupa en California, con la idea de mantenerse activo en el béisbol. Aunque no ha logrado firmar con ninguna franquicia de Grandes Ligas, el cátcher de 28 años no sabe que le deparará el futuro, pero tiene muy claro que estará dentro de un terreno de béisbol.

Muchos de sus compatriotas también se lanzaron a la cruzada del éxodo y un gran número ha abandonado el juego, pero Escobar no. Él prosigue buscando nuevas oportunidades.

Esta vez, se fue hasta la Pacific Association, una Liga Independiente de cinco equipos y con más de 80 partidos en su calendario regular.

No ad for you

"El gerente del club (Gabriel Suárez) me contactó. Ya había jugado antes para él en la American Association con los Joplin Blaster", dijo a CiberCuba el antillano que ya puede considerarse otro trotamundos del béisbol.

Escobar arribó al equipo de San Rafael Pacifics y su huella no se hizo esperar. Actualmente batea .382 (sublíder de la liga), dos cuadrangulares, siete dobles y 12 impulsadas.

"Me he mantenido con mi juego dinámico y explosivo. Ya es mi cuarta temporada en Ligas Independientes y me he enfocado más en batear. Estuve cuatro meses entrenando mi bateo", agrega.

Escobar no piensa en el retiro. Estuvo en cinco campañas con Camaguey en Series Nacionales, siendo la última la mejor de todas con .278, tres jonrones y 11 remolques.

"Estoy en plena madurez para un cátcher y me siento mejor cada día. No tengo techo".

Adonde lo pueda llevar el béisbol se mantedrá agradeciéndolo, dice. Cree que el béisbol devuelve lo que uno es capaz de entregarle en el terreno y con el sacrificio diario.

"La meta para este año es batear sobre .300 y llegar a siete jonrones, además de quedar campeón en esta liga".

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: