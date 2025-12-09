Otro episodio de robo sacude la Serie Nacional: Entrenador de Artemisa aclara lo ocurrido con su lanzador

Vídeos relacionados:

La Serie Nacional de Béisbol vuelve a quedar marcada por un nuevo incidente de robo, esta vez relacionado con el lanzador artemiseño Geonel Gutiérrez.

Lo que inicialmente se denunció como un hurto dentro del propio equipo de los Cazadores de Artemisa terminó siendo aclarado horas más tarde por la dirección, luego de que la primera versión circulara en redes y generara malestar entre los aficionados.

El propio perfil Cazadores de Artemisa rectificó públicamente la información y explicó que el hecho no ocurrió dentro del camerino ni involucró a otros jugadores, sino que sucedió en el hotel donde se hospedaba el conjunto.

Según el comunicado, al pelotero le fue sustraída una sortija que había dejado en su habitación mientras el equipo se encontraba jugando.

“Este hecho no ocurrió dentro del equipo, fue un error no verificar la información directamente con la dirección”, reconoció Luis Javier Rodríguez (Luijo), administrador de la página, quien ofreció disculpas a aficionados, atletas y directivos.

La aclaración fue reforzada poco después por el entrenador Norlis Concepción y compartida en el muro de Facebook del narrador y comentarista deportivo Ernesto Amaya Esquivel, quien lamentó el incidente pero insistió en que no se trató de un conflicto interno ni de sustracción entre compañeros.

“Solamente se le perdió al atleta una sortija que dejó en su habitación. Nada tiene que ver con el resto de los atletas del equipo. Aclaro para los malintencionados que enseguida emiten criterios sin tener la verdad absoluta”, escribió el director.

Un nuevo capítulo en una cadena de hechos preocupantes

Aunque el hecho no involucró directamente al equipo, sí se suma a una serie de denuncias que han expuesto la vulnerabilidad en la seguridad del béisbol cubano, tanto en estadios como en hoteles.

En las últimas semanas, páginas deportivas y periodistas especializados han reportado:

Robo de celulares en el equipo Huracanes de Mayabeque.

Sustracción de pertenencias a jugadores de Matanzas en el estadio Victoria de Girón.

Y ahora, el caso de la sortija del lanzador de Artemisa.

Como apuntó la página Cuba Grand Slam, son situaciones que “golpean, aún más, a una Serie Nacional ya afectada por múltiples problemas”, y que revelan fallas de protección alrededor de los propios atletas, quienes viajan con recursos limitados y se enfrentan a instalaciones frecuentemente deterioradas.

El antecedente más grave: un saqueo que obligó a suspender un partido

El robo de Artemisa se conoce apenas semanas después de que un episodio mucho más serio sacudiera el campeonato, con el saqueo al equipo de Matanzas durante la subserie contra Camagüey, que llevó a suspender el juego previsto.

Personas ajenas al estadio entraron al dugout y al vestuario yumurino y se llevaron guantes personalizados, bates, teléfonos, carteras y hasta equipamiento completo.

“Algunos atletas se quedaron literalmente sin nada, solo con el uniforme del calentamiento”, denunciaron desde La Banda Yumurina.

La gravedad del hecho, descrito como “inaceptable” por autoridades y periodistas, visibilizó las condiciones de seguridad en la Serie Nacional y la indefensión de los jugadores, sometidos también a carencias materiales y bajos recursos institucionales.

Para muchos aficionados, estos episodios reflejan un deterioro estructural, que va desde hoteles sin vigilancia adecuada, estadios vulnerables, falta de recursos y un béisbol que atraviesa una crisis profunda no solo en lo deportivo, sino también en lo logístico y organizativo.

Como resumió Cuba Grand Slam en su publicación:

“El béisbol necesita muchas cosas para mejorar, pero definitivamente lo que menos necesita es que los robos dejen de ser solo en las bases.”