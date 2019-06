Presentan en Miami libro sobre los años jóvenes de Fidel Castro

Publicado el Jueves, 27 Junio, 2019 - 18:29 (GMT-5)

Un libro que recrea los años de formación de Fidel Castro y su impensable escalada hacia el liderazgo de una revolución en Cuba se lanzará este jueves en Miami con la presencia de su autor, el académico estadounidense Jonathan M. Hansen.

Young Castro: The Making of a Revolucionary (El joven Castro: la creación de un revolucionario), publicado por la prestigiosa editorial Simon & Schuster, es el resultado de una exhaustiva investigación que saca a la luz testimonios familiares y documentos hasta ahora inéditos en torno al fallecido gobernante cubano, tratando de configurar un retrato íntimo y revelador de su personalidad.

"Pensé que debía ir más allá de la historia que conocemos en Estados Unidos sobre un Fidel Castro que ha sido presentado siempre como el maníaco ideólogo comunista y antiamericano", dijo Hansen en entrevista con CiberCuba.

No ad for you

El autor presentará su obra y conversará con el público hoy a las 8 p.m. en la librería Books & Books, en Coral Gables. El libro ya ha tenido lanzamientos anteriores en Nueva York ,Boston y Washington DC.

El anuncio del evento no ha suscitado hasta el momento reacciones entre sectores del exilio cubano que suelen cuestionar la presentación de libros o espectáculos vinculados a la figura de Fidel Castro.

Hansen, profesor titular de la Universidad de Harvard, consideró que su libro busca "repensar nuestros estereotipos y caricaturas respecto a Fidel Castro" y recrear a la persona compleja con todos sus faltas, debilidades y lados encomiables.

Con tales presupuestos en la investigación histórica, Hansen admite que se trata de un libro que no va a escapar de la controversia de críticos y admiradores, pero aclara que su empeño se aparta tanto de la glorificación como de la satanización de Castro.

"No estoy defendiendo a Castro en este libro, no es un intento de rehabilitar su figura. Es un intento de recrear su vida y comprender sus decisiones de cara al futuro", apuntó el autor, que considera que tanto historiadores como biógrafos se han aproximado tradicionalmente al líder cubano como fiscales, buscando en su pasado evidencias para condenar a una persona que no les gusta o no la entienden.

Hansen comenzó su investigación biográfica en 2011, motivado por su libro anterior, Guantánamo: An American History, y a sugerencia de su agente literario. A partir de ese momento comenzó la lectura de textos y las entrevistas a amigos, confidentes y allegados a Castro, quien se encontraba ya retirado del poder por motivos de salud.

Fue entonces que solicitó a las autoridades cubanas el acceso a archivos personales de Castro en la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, consciente de que era una petición extremadamente difícil de aprobarse. Su libro sobre Guantánamo había tenido repercusión como "un acercamiento honesto y profesional, no ideológico" a la historia americana en la zona, y operó como un pasaporte para abrirle puertas de las entidades gubernamentales".

"Así que cuando llegué años después pidiendo entrar en los archivos de Fidel Castro, al menos se detuvieron antes de decirme que no. Y cuando se detuvieron a pensarlo, tomé eso como una oportunidad", recordó.

Finalmente, a paso lento, Hansen pudo comenzar a acceder a documentación de los archivos de Castro. Realizó más de 20 viajes a Cuba para revisar documentos y rastrear fuentes imprescindibles, vino repetidamente a Miami y también se fue a México, y logró entrevistas con decenas de testimoniantes, entre los que figuraron Enma y Juanita Castro, hermanas de Fidel y Raúl, Natalia Revuelta, amante de Fidel Castro, y Antonio del Conde Pontones "El Cuate", colaborador en los preparativos de la expedición del yate Granma.

También solicitó entrevistarse con el propio Fidel Castro, Dalia Soto del Valle y los hijos del matrimonio, pero no recibió respuesta.

El resultado es un voluminoso relato de 512 páginas que penetra en la infancia de Castro, repasa su etapa formativa en colegios de Santiago de Cuba y La Habana, su paso por la Universidad de La Habana y la iniciación del revolucionario hasta la etapa de la Sierra Maestra y la conquista del poder en 1959.

Hansen afirma que la máxima conclusión de su estudio tal vez no sea agradable ni en Cuba ni en Miami: "Castro no fue el hombre irreverente que originalmente despotricaba contra Estados Unidos, ni el comunista comprometido que más tarde afirmara que siempre lo fue, sino un nacionalista liberal que enfatizaba su interés en las libertades políticas y civiles, en la transparencia y el estado de derecho, y la existencia de la empresa privada, cosas por las que están abogado hoy los cubanoamericanos y los cubanos de Miami".

El historiador piensa que los portazos de Estados Unidos contra Castro a comienzos de la revolución terminaron acercándolo a la órbita soviética y convirtiéndolo en "el dictador que actuó como una espina clavada en el costado de los presidentes norteamericanos durante casi medio siglo".

"Este no es solo otro relato de la conocida vida de Castro, sino una nueva perspectiva, a veces sorprendente, que desafía algunos de mis propios puntos de vista de largo historial", escribió el diplomático Jeffrey DeLaurentis, ex Encargado de Negocios (interino) de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. "Puede que no esté de acuerdo con algunas partes, pero la interpretación de Hansen es indispensable para entender esta figura provocativa y la Cuba posterior a 1959".

De Laurentis, quien concluyó su misión en Cuba en 2017, fungió como presentador del libro de Hansen en Nueva York y Boston, la pasada semana.

"No estoy diciendo que sea encantador. No estoy defendiendo lo que le pasó a Cuba. Estoy tratando de ayudar a los estadounidenses a entender que tenemos una responsabilidad parcial por este intrincado capítulo de la historia cubana".

Jonathan Hansen participará en una conversación moderada por la periodista Mimi Whitefield este 27 de junio, a las 8 p.m., en la liberaría Books & Books, 265 Aragon Ave, en Coral Gables. El libro estará a la venta a un precio de $35 dólares y la presentación será en inglés.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: