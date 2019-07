Un grupo de 30 cubanos quedan varados en el aeropuerto de Montevideo, Uruguay

Publicado el Miércoles, 31 Julio, 2019 - 12:18 (GMT-5)

Un grupo de 30 cubanos quedó varado en el aeropuerto de Montevideo cuando se disponían a volar a Cuba, según informó el martes el diario El Observador.

La aerolínea Avianca era la encargada de llevarlos hasta Lima, desde donde harían escala para viajar a La Habana, pero por "razones climáticas" el vuelo se retrasó.

Finalmente no pudieron viajar tal y como estaba previsto. Les comunicaron que "no iban a alcanzar el vuelo que partía de la capital peruana" y les informaron que, por ser de Cuba, no les podían expedir una visa de residencia en Lima. Así que les instaron a quedarse en Montevideo.

La empresa aérea no se ha hecho cargo de los gastos, ni de la comida, ni del alojamiento y el siguiente avión que pueden coger para llegar a la capital cubana sale este viernes. Ese día sale un vuelo sin mucho tiempo de demora, lo que les permitirá "no tener que salir de la sala de embarque".

Según el citado medio, Avianca explicó que lo sucedido se deba a un problema "documental" de los cubanos, ya que no se les podía facilitar una visa de residencia en la capital de Perú.

La mayoría de los cubanos varados regresan a la Isla para visitar a sus familiares, algunos de los cuales están enfermos. Casi todos estarán en el territorio cubano durante semanas e incluso meses, por lo que han renunciado a sus precarios empleos.

Alcibiade Gómez y su esposa, Yasinelys Alfonso, querían viajar el pasado viernes 26 de julio, pero al tener vencido el permiso cubano de residencia en el exterior no les permitieron volar. Ese día, además, era feriado en Cuba por lo que tuvieron que esperar tres días en el país charrúa hasta que abrieran la embajada y pagar 100 dólares para cambiar el pasaje.

El lunes les aprobaron los documentos y llegaron a la terminal cinco horas antes de la fijada para el vuelo. De esta forma intentaron, sin éxito, salvar los posibles contratiempos que pudieran surgir. Ahora están obligados a esperar al viernes para regresar a su país.

