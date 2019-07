El sueño medallista del softbol varonil cubano se fue a bolina

Publicado el Miércoles, 31 Julio, 2019 - 15:27 (GMT-5)

La selección cubana de softbol quedó sin opciones de medallas panamericanas al caer 7x4 frente a México, en partido semifinalista que presenció una nueva apertura del derecho Alain Román.

Los cubanos llegaron al sexto episodio con ventaja de dos anotaciones, pero allí permitieron el empate y posteriormente fueron rematados en el séptimo con un definitivo racimo de tres.

Así, los aztecas le devolvieron la moneda a la tropa antillana, que había remontado seis carreras durante su enfrentamiento de la etapa eliminatoria.

El desafío marcó la sexta salida como abridor de Román, quien trabajó 24.2 capítulos en el evento.

Los cubanos cerraron el torneo con tres triunfos (15x0 vs Perú, 12x10 vs México y 3x0 vs Venezuela), e igual cantidad de reveses (4x2 vs Estados Unidos, 8x1 vs Argentina y 7x4 vs México).

