Cubano crea una guía de preguntas a boteros para turistas de habla inglesa

Publicado el Sábado, 31 Agosto, 2019

El cubano radicado en Montreal, Harold Prendes Arencibia, publicó el pasado 17 de julio en Facebook una divertida guía de preguntas orientadas a turistas anglófonos que intenten moverse por las diferentes áreas de La Habana.

El objetivo del autor, al parecer, es que los visitantes de habla inglesa logren dialogar con los transportistas del sector privado, también conocidos como “boteros”. Las jocosas frases son traducciones literales de “cubanismos” utilizados por la población de la Isla en su “día a día”.

“Una cañita” se convierte en un cane; “morocota” es moor-quote; y el barrio de El Fanguito, ubicado en el capitalino municipio de Plaza, pasa a ser Little Mud. Por último, el autor solicita el aporte de los internautas, quienes con cierta agilidad salieron a cumplir la misión.

“A table until the Iron Bridge (Una tabla hasta el Puente De Hierro)”, escribe un usuario identificado como Alberto Salcedo.

“How much to the Parrot? (¿Cuánto hasta el Cotorro?)”, agrega, por otra parte, el cubano Mauricio López.

A continuación reproducimos la guía completa:

Guía de preguntas a los boteros habaneros (orientada para turistas anglófonos) con el fin de que se puedan mover por La Habana.

-"The mine, a fish to the Working class Neighborhood ?" (¿El mío, un pesca'o hasta el Reparto Obrero ?)

-"Do you square a nun to the Corner of Tiles ?" (¿Te cuadra una monja hasta la Esquina de Tejas ?)

-"A cane until the Little Mud ?" (¿Un caña hasta el Fanguito ?)

-A moor-quote to the See Sea? (¿Una morocota hasta Miramar ?)

-"Did you take by Line ?" (¿Coge por Línea ?)

-"How much until the Blindness, my nigger ?" (¿Cuánto hasta la Ceguera, mi negro?)

-"Snake Palm by Four Roads ?" (¿Víbora-Palma por Cuatro Caminos?)

Por favor, contribuya con el MINTUR y el MITRANS en los comentarios.