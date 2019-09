Joven actriz cubana recibió una golpiza cuando intentó defenderse de una agresión sexual

Publicado el Miércoles, 4 Septiembre, 2019 - 12:47 (GMT-5)

Una joven actriz cubana que fue identificada como Virgen Martínez, de 19 años, recibió una golpiza cuando intentó defenderse de la agresión sexual de un desconocido.

Según relató este miércoles el periodista Henry Constantin para La Hora de Cuba, el suceso se produjo la madrugada del pasado 21 de agosto en el momento en que la víctima emprendía el camino de regreso a casa tras una fiesta.

En un primer momento esta joven, que es residente en el poblado camagüeyano de Céspedes y graduada en Actuación, iba acompañada por su hermana y su cuñada. Sin embargo ellos optaron por adelantarse en bicicleta, mientras que Virgen se paró en una tienda para comprar comida.

En una calle céntrica, la víctima se acercó a saludar a una joven que conocía, la cual estaba acompañada por un hombre desconocido. Este sujeto siguió a Martínez y empezó a hablarle, a pesar de que la actriz le pidió de forma clara que se alejara. "Aléjate de mí, quítate, que yo no te conozco, ni tú me conoces", afirmó.

Sin embargo este individuo hizo caso omiso y comenzó a dirigirse a ella de forma irrespetuosa, momento en que Virgen le dio una patada en los testículos. Al mismo tiempo el agresor la agarró por el pelo y la arrastró por el suelo.

"Me doy contra la acera, me parto la frente y me levanto lo más rápido que puedo por miedo a que él me dé patadas en el piso o algo de eso. Y cuando me levanto del piso, me coge por la cara y me da tremenda mordía en la cara, en la región de la boca… pero con placer", detalló al citado periodista.

"Él no me sigue dando porque detrás de mí ya venía gente caminando… y me suelta y se va, y yo me quedo muy aturdida, y más por la gente preguntándome: ¿qué te pasó y quién fue?", añadió.

Instantes después de la agresión, Virgen se acercó hasta la estación policial para denunciar lo ocurrido en compañía de unos amigos. "Los policías se tomaron aquello como si nada", lamentó. La integrante del grupo camagüeyano Teatro del Espacio Interior aseguró que los agentes se limitaron a reflejar en la denuncia que había sufrido "lesiones leves".

Más de doce horas después de la agresión, la policía arrestó al autor de la golpiza, que responde al nombre de Osmar de Armas. Según explicó la actriz, los agentes organizaron un careo en el que el agresor cambió la versión de los hechos y dijo que fue ella quien "se lanzó encima" y que "estaba borracha".

Mario Junquera, director del grupo camagüeyano Teatro del Espacio Interior, habló de lo ocurrido en su perfil de Facebook. "Ahora, después de ser detenido y haber pagado una fianza de 1000.00 CUP ha sido puesto en libertad en espera del juicio", lamentó.