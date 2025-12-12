¡De actriz de cine para adultos a cantante! Angelina Castro debuta en la música junto a Seidy La Niña

Cuando parecía que ya lo había hecho todo, Angelina Castro decidió subir la apuesta. La actriz de cine para adultos debutó en la música y lo hizo sin timidez, sin miedo y con tremenda madrina: nada menos que Seidy La Niña.

El resultado es “No quiero nada”, un tema que ya anda sonando fuerte y levantando comentarios desde su estreno en YouTube.

Seidy fue la encargada de soltar la bomba en Instagram, celebrando el cierre del año con música y dejando claro que esto era algo que muchos venían pidiendo. Y sí, cumplió: colaboración lista y Angelina cantando por primera vez, para sorpresa de más de uno.

La canción no anda con rodeos. Desde el coro deja claro el mensaje: aquí no hay tiempo para envidias, mala vibra ni gente criticando de gratis.

“Los envidiosos, pa’ allá / La gente mala, pa’ allá / Los que critican, pa’ allá / Sal de arriba de mí que no estoy en na”, dice la letra, como quien barre con todo lo que estorba.

El flow es urbano, desafiante y bien al estilo de Seidy, mientras Angelina se mueve cómoda en esta nueva faceta, demostrando que también sabe plantarse frente al micrófono.

En redes, la reacción fue inmediata: emojis de fuego, aplausos, sorpresa y curiosidad por saber si esto es solo una travesura musical o el inicio de algo más serio. Por ahora, lo que está claro es que Angelina Castro entró a la música sin pedir permiso… y lo hizo haciendo ruido junto a Seidy.

En el video aparece el Ferrari que Seidy le regaló a Angelina y entonces sale la pregunta: ¿Fue solo para crear contenido y expectativa?