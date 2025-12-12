¡De actriz de cine para adultos a cantante! Angelina Castro debuta en la música junto a Seidy La Niña

Angelina Castro, actriz de cine para adultos, debuta en la música junto a Seidy La Niña con "No quiero nada", un tema urbano que desafía críticas y envidias. La reacción en redes es explosiva.

Viernes, 12 Diciembre, 2025 - 15:29

Seidy La Niña y Angelina Castro Foto © YouTube / Seidy La Niña

Cuando parecía que ya lo había hecho todo, Angelina Castro decidió subir la apuesta. La actriz de cine para adultos debutó en la música y lo hizo sin timidez, sin miedo y con tremenda madrina: nada menos que Seidy La Niña.

El resultado es “No quiero nada”, un tema que ya anda sonando fuerte y levantando comentarios desde su estreno en YouTube.

Seidy fue la encargada de soltar la bomba en Instagram, celebrando el cierre del año con música y dejando claro que esto era algo que muchos venían pidiendo. Y sí, cumplió: colaboración lista y Angelina cantando por primera vez, para sorpresa de más de uno.

La canción no anda con rodeos. Desde el coro deja claro el mensaje: aquí no hay tiempo para envidias, mala vibra ni gente criticando de gratis.

“Los envidiosos, pa’ allá / La gente mala, pa’ allá / Los que critican, pa’ allá / Sal de arriba de mí que no estoy en na”, dice la letra, como quien barre con todo lo que estorba.

El flow es urbano, desafiante y bien al estilo de Seidy, mientras Angelina se mueve cómoda en esta nueva faceta, demostrando que también sabe plantarse frente al micrófono.

En redes, la reacción fue inmediata: emojis de fuego, aplausos, sorpresa y curiosidad por saber si esto es solo una travesura musical o el inicio de algo más serio. Por ahora, lo que está claro es que Angelina Castro entró a la música sin pedir permiso… y lo hizo haciendo ruido junto a Seidy.

En el video aparece el Ferrari que Seidy le regaló a Angelina y entonces sale la pregunta: ¿Fue solo para crear contenido y expectativa?

Preguntas Frecuentes sobre el Debut Musical de Angelina Castro junto a Seidy La Niña

¿De qué trata la canción "No quiero nada" de Angelina Castro y Seidy La Niña?

La canción "No quiero nada" es un tema urbano que se caracteriza por un mensaje desafiante y directo. La letra hace un llamado a alejarse de las envidias, las malas vibras y las críticas sin fundamento, promoviendo una actitud de empoderamiento y autoafirmación. El estilo de la canción refleja la esencia urbana y desafiante de Seidy La Niña.

¿Cuál ha sido la reacción del público al debut musical de Angelina Castro?

La reacción del público ha sido inmediata y variada, con muchos mostrando sorpresa y curiosidad por la nueva faceta de Angelina Castro como cantante. En redes sociales, el lanzamiento ha generado una ola de comentarios que incluyen emojis de fuego, aplausos y preguntas sobre si este paso es solo una aventura musical o el inicio de una carrera seria en la música.

¿Cuál es la relación entre Seidy La Niña y Angelina Castro?

Seidy La Niña y Angelina Castro han desarrollado una relación de colaboración y apoyo mutuo. Seidy incluso le regaló un Ferrari a Angelina como agradecimiento por haberla motivado a unirse a OnlyFans, donde ha obtenido considerables ganancias. Este gesto también fue parte de la promoción conjunta de sus proyectos y ha sido objeto de atención en redes sociales.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

