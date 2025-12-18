Así luce hoy la actriz cubana Mónica Alonso, recordada por su papel de "Isabel" en Doble Juego

La actriz cubana Mónica Alonso volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir recientemente un video y fotos de corte artístico en su cuenta de Instagram, donde se le ve muy hermosa y sensual.

Alonso acompañó las imágenes con una frase reflexiva y personal: "A mis 43, por fin ya no soy nada; pero aún despiertan mis sueños en un rincón de mi almohada", una declaración que muchos admiradores interpretaron como una mirada íntima a su proceso vital y emocional actual.

Las imágenes han generado numerosas reacciones en redes sociales, tanto por su apariencia física -que muchos destacan como elegante y madura- como por el tono introspectivo del mensaje.

A más de dos décadas de haber alcanzado gran popularidad en la televisión cubana, Mónica Alonso sigue siendo recordada con especial cariño por su papel de Isabel, la adolescente rebelde de la serie "Doble Juego", uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.

En diciembre de 2023, la actriz ofreció una entrevista a CubaNet en la que habló abiertamente sobre su vida personal y profesional, revelando que, tras llevar cerca de 20 años residiendo en España, decidió regresar a Cuba durante un tiempo junto a su hija Habana.

Según explicó, ese retorno respondió a una necesidad de "oxígeno" ante un momento de saturación personal en Madrid, además de algunas oportunidades laborales que le surgieron en la isla. Sin embargo, la experiencia no fue sostenible desde el punto de vista económico.

"Un nivel económico allí era imposible", confesó Alonso, quien reconoció que, tras un año y ocho meses en Cuba, decidió volver a España.

Aun así, señaló que aquella etapa le sirvió para regresar "renovada", a pesar de las dificultades materiales que enfrentó durante su estancia en la isla.

La actriz también recordó que su llegada inicial a España, poco tiempo después de la emisión de "Doble Juego" en Cuba, estuvo lejos de ser sencilla.

Describió el proceso como un quiebre profundo, tanto familiar como profesional.

Según relató, comprendió rápidamente que en España muy pocas personas viven exclusivamente de la actuación, y que tuvo que enfrentarse a situaciones que pusieron a prueba sus principios personales. Aseguró que rechazó propuestas que interferían con su moralidad, aunque ello implicara mayores obstáculos para desarrollar su carrera artística.

Como muchos otros actores cubanos emigrados, Mónica Alonso se vio obligada a reinventarse. Trabajó en bares, discotecas y tiendas de ropa, al tiempo que amplió su formación profesional: estudió medicina china, se formó como monitora de pilates, yoga y nutrición, y desarrolló un método de actuación para bailarines clásicos que impartió en varias ciudades europeas.

En sus propias palabras, España fue el lugar donde "se hizo mujer", pues llegó siendo casi una niña.

Graduada de ballet clásico en la Escuela Nacional de Ballet y de artes dramáticas en la Escuela Nacional de Arte (ENA), Mónica Alonso dejó una huella significativa en la televisión cubana.

Además de "Doble Juego", participó en producciones como "El almendrón", "Polvo en el viento" y "Oh La Habana", así como en videoclips de artistas como William Vivanco y Descemer Bueno.

En el cine, formó parte de cortometrajes y largometrajes como "Perfecto amor equivocado" y "Esteban y el piano".

Hoy, a los 43 años, Mónica Alonso continúa mostrando una faceta artística y personal marcada por la introspección, la reinvención y la autenticidad, mientras sigue siendo una figura recordada y apreciada por el público cubano dentro y fuera de la Isla.