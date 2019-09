Muere el rapero cubano Ediel Núñez Ferro

Publicado el Miércoles, 11 Septiembre, 2019 - 12:06 (GMT-5)

El mundo del hip hop cubano está de luto con la muerte del joven rapero Ediel Núñez Ferro, conocido como El Forastero, según reveló en su perfil de Facebook el usuario Festival Potaje Urbano.

“Parte hacia el reino de la verdad, gran guerrero. Lleva contigo tu estirpe, tu coraje, tus versos. Cabalga en paz por caminos de Luz y súbele el volumen al "Hip Hop de Barrio" en ese inmenso universo espiritual. Une a esa constelación de raperos que te precedieron y juntos ‘partan los escenarios’”, como solo tú sabías hacerlo. Ediel Nuñez Ferro. E.P.D”, se lee en el post.

Según el internauta Alejandro Zamora, comunicador social en la biblioteca nacional, el artista integró también los grupos Alerta y Kick Krack.

“La energía que desplegaba en los escenarios era alucinante. El movimiento hiphopero cubano pierde a uno de sus hijos ‘under’ más connotados”, lamentó.

En la cuenta del fallecido se lee que vivía en el reparto Bahía, en el municipio La Habana del Este.

Otro de sus colegas y amigos, David D Omni ZF, publicó una foto de ambos acompañada de unas palabras de homenaje.

“Si hay algo difícil (en algunos casos hasta imposible) es encontrar amigos; no me refiero a personas con tus mismas ideas, ni a admiradores, ni tipos carismáticos que le caen bien a todos; me refiero a amigos, los afortunados que los tienen me podrán entender. Hoy falleció Ediel Nuñez Ferro, sencillamente irremplazable. Al menos me queda la dicha de haber conocido a Ediel, y no perder la fe en que sí existe la amistad”, expresó.

Sin embargo, pese a las muchas expresiones de dolor y asombro ante la muerte de Núñez Ferro, no se aclarado aún la causa del deceso.