El Gobierno de Cuba impide el visado de un activista de UNPACU tras decir que ya no estaba regulado

Publicado el Miércoles, 18 Septiembre, 2019 - 09:33 (GMT-5)

El activista Carlos Amel Oliva Torres, líder del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció este martes que fue nuevamente arrestado cuando se dirigía a La Habana para tramitar un visado tras ser notificado de que ya no estaba regulado.

"Así regreso a mi hogar luego de una nueva detención, la cuarta en menos de diez días. Esta vez fui arrestado en la terminal de ómnibus nacionales de Santiago de Cuba cuando intentaba abordar un vehículo con dirección a La Habana para tramitar la visa de República Dominicana con el objetivo de asistir al II Foro de Jóvenes Iberoamericanos que tendrá lugar en octubre de este año", escribió en Facebook.

En la segunda unidad policial de esa ciudad le decomisaron los "documentos pertinentes a la solicitud del visado", el dinero para el viaje y su teléfono móvil.

"Recientemente en la oficina de trámites del carné de identidad se me comunicó que ya no estaba "regulado" y decidí no publicar al respecto hasta que hubiese salido del país porque pensé que podría ser una maniobra de la dictadura para bajar la temperatura a este tema y luego impedirme salir de otra manera. A juzgar por los hechos, estoy en lo cierto", afirmó Oliva.

"Desde diciembre de 2016 el régimen cubano me impone la condición de salir definitivo de mi país para quitarme la restricción de viaje, pero yo sigo aquí, de pie ante la injusticia y la represión. Sin odio, pero de pie", agrega.

Este activista fue uno de los detenidos a principios de septiembre por la policía cubana en un megaoperativo contra UNPACU para impedir una protesta pacífica por la libertad de Cuba prevista para el 8 de este mes, la Marcha de los Girasoles.

"Me llevaron a la 2da unidad policial de Santiago de Cuba y me impusieron una multa de 1.000 CUP, según ellos, porque violé su dispositivo de seguridad, a lo que respondí que mi casa no es calabozo", contó entonces.

Ahora apuntó que si de algo está seguro es que "la dictadura ataca lo que le preocupa. Su constante represión hacia mí me asegura que les molesta mucho mi trabajo en favor de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en Cuba".