Postemporada MLB 2019: Astros por prevalecer vs. el equipo más peligroso de MLB, los Rays (nada que perder)

Publicado el Viernes, 4 Octubre, 2019 - 12:16 (GMT-5)

La última vez que un equipo compiló un WAR de victorias sobre el reemplazo tan alto data del 2001, los Marineros de Seattle conquistaron 116 victorias liderados por Edgar Martínez, Brett Boone e Ichiro Suzuki. Luego de tal registro ellos no ganaron (cayeron en la Serie de Campeonato ante los Yankees 4-1).

La última vez, y única, que dos lanzadores del mismo equipo lograron 300 ponches cada uno, ocurrió en 2002, los Diamonbacks de Randy Johnson y Curt Schilling. Ellos tampoco ganaron.

Houston lo hizo en 2019. Con esto no quiero decir que los Astros caerán en este octubre, sería una sorpresa que lo hicieran; pero a lo largo de la historia. ningún patrón dominante o dinastía de estrellas te asegura ganar en postemporada. Los Astros se enfrentarán a los Rays que eran la nómina salarial 29 de MLB (sólo 63 millones) y que es el equipo más peligroso ahora mismo en Grandes Ligas. No porque tengan una rotación y bullpen de espantosa velocidad ni jugadores subestimados, no, simplemente porque no tienen nada que perder.

No ad for you

La rotación de Astros tiene dos potenciales Cy Young, un tercer abridor (Zack Greinke) con seis All-Star games, cinco Guantes de Oro y otro Cy Young. Un posible MVP (Alex Bregman), un novato del Año (Yordan Álvarez), un MVP de Serie Mundial (George Springer) y un bateador camino a los 3.500 hits (José Altuve) de por vida.

Rotación de los 3 primeros choques: 1er juego: Glasnow vs Verlander, 2do juego: Snell vs Cole, 3er juego: Morton vs Greinke.

Claves Astros: 1-Evitar decisiones del bullpen: Atacar a los abridores de Tampa y sacar ventaja es una de las claves. Se demostró que el bullpen de los Rays te puede complicar las cosas en cuestión de preservar victorias. Y precisamente en 2018, los Astros flaquearon con un bullpen indeciso. Este es su "Caballo de Troya".

2-La ofensiva estable: En 2018, los Astros chocaron con una inconsistencia ofensiva ante Boston que los dejó fuera de la Serie Mundial. Esta vez añadieron a Yordan Álvarez, Gurriel viene de su mejor temporada y Bregman es cada día más "jugador franquicia".

Claves Rays: 1-Los Rays sorprendieron con cuadrangulares en Oakland, pero la tónica no debe ser esa. Ellos dependen del embasamiento y el corrido y bateo inteligente. Poseen bates que complicarían a Verlander y Cole si estos se empecinan en quebrar con la recta.

2-Dudas en Glasnow y Snell. Si Tyler Glasnow y Snell (Cy Young 2018) no lucen dominantes, las posibilidades de Rays serán mínimas. Ellos vienen de lesiones y especialmente Snell ha estado con problemas de comando.

3-Bullpen de oro: Chaz Roe, Emilio Pagán, Ryan Yarbrough, Nick Anderson y Diego Castillo dan una versatilidad extrema en los finales. Ellos ganaron 56 partidos en 2019, líderes en todo el béisbol.

Predicción: Astros ganan en cuatro juegos.