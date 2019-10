Chilena mordida por un pez en Varadero denuncia actitud del director del hotel: “Nunca más volveré ahí”

Publicado el Domingo, 6 Octubre, 2019 - 13:04 (GMT-5)

Una turista chilena que fue atacada por un animal marino en Varadero, escribió a CiberCuba para denunciar el mal trato que recibió por parte del director del hotel Be Live Experiencie, donde se hospedaba cuando sucedió el incidente que echó a perder sus vacaciones.

Yasna Cortés Aracena disfrutaba de unos días de descanso con su esposo cuando el 13 de junio fue mordida en el pie derecho (ella cree que por un tiburón pequeño) y necesitó 78 puntos de sutura en una operación de urgencia.

Tras cuatro meses y con el pie aún muy delicado, decidió contarle al responsable máximo del hotel, nombrado Carmelo Pérez Torres, quien según la joven le contestó en un tono burlesco y poco gentil.

“Dijo que ellos no ponían peces a la orilla de la playa para atacar a la gente, que ellos no se preocupaban de lo que pasaba en la playa, que solo se preocupaban de lo que pasaba en el hotel, respuesta de muy mal gusto”, relató.

“Yo le envié un correo de vuelta diciéndole que le quedaba grande el cargo de director y que a su hotel le sobraban estrellas, porque déjenme decirles que los días que estuvimos ahí se nos inundó la habitación y no fueron capaces de cambiarnos, y nosotros no quisimos hacer reclamo, solo avisamos en recepción que amanecimos con la cama rodeada de agua”, añadió.

“Yo esperaba que este señor fuera más caballero para dar una respuesta, cosa que no fue, y para terminar me dijo: ‘Venga cuando quiera nuevamente, que nosotros le daremos una atención’. ¡Cómo se le ocurre decir eso después de lo que me pasó, por Dios! Dos dedos de frente. Qué estupidez más grande. Obviamente nunca más volveré ahí”, sentenció.

Según precisó Yasna, el pie herido se le infectó y necesitó tomar antibióticos, y además le han tenido que infiltrar corticoides.

“Créanme que todo esto ha sido una verdadera pesadilla, porque aún no puedo ponerme zapatos. Debo dormir hasta el día de hoy con mi pie afuera porque hasta el roce de las sábanas me molesta, debo usar parches de lidocaína y morfina, tomar gotas de Tramadol para calmar los dolores y ponerlo en un spa para hidromasajes tres veces al día”, precisó.

Esta semana la cubana Sheyla Pérez Tumbarell denunció que su hijo tuvo un accidente en el hotel Fiesta Americana, de la cadena Gaviota, en Varadero, y las autoridades de la instalación no le prestaron atención médica ni ayuda de ningún tipo.

El incidente ocurrió el 25 de septiembre, cuando el pequeño se fracturó la clavícula en su hombro izquierdo en el tobogán, y como el hotel no contaba con servicios de asistencia médica, el abuelo del niño tuvo que trasladarlo en su propio medio de transporte hasta la ciudad de Matanzas.

"¿Qué me hubiese hecho yo ante una situación así si mi papá no hubiese estado con su medio de transporte y el hotel no me dio en ningún momento ninguna opción de transporte. Me parece una falta de respeto, cordialidad y entera desatención por parte del hotel a sus clientes, sumado al hecho que no haya nadie en la piscina a cargo de este aparato que resulta ser tan peligroso y según los trabajadores del hotel ya causó la muerte a un extranjero", cuestionó Pérez Tumbarell.