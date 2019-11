Cuba bajo presión tras derrota frente a Canadá en el Premier 12

Publicado el Miércoles, 6 Noviembre, 2019 - 10:52 (GMT-4)

La selección cubana empezó con mal pie su aventura en el Premier 12 al limitar su producción ofensiva a dos sencillos y ninguna carrera versus Canadá.

*El debut cubano en el torneo tenía implícita la imperiosa necesidad de batir a Canadá, toda vez que el vencido en el choque quedaría casi obligado a derrotar posteriormente al mejor equipo de la llave, el local Corea del Sur. El manager Miguel Borroto dispuso un line up bastante próximo a eso que llamamos “la verdad” -así lo creo-, y la misión encomendada consistía en descifrar las serpentinas de Phillippe Aumont, un derecho de sobrado nivel para lanzar en esta clase de torneos. Y tanto, que abrió el séptimo inning con 65 envíos, siete ponches, un hit recibido y ninguna carrera en contra. A esas alturas, alguien dijo por la TV que el norteño soltaba la recta con los mismos movimientos de la curva y la slider. ¿Qué esperaba, le pregunto, de un hombre de 30 abriles con diez años de experiencia en el circuito profesional de los Estados Unidos? Respect, please...

*Por más que se traten de taponar los agujeros, desde hace bastante a la nave del team Cuba le entra agua por doquier. Y esta vez se tradujo en su incapacidad a la defensa. Usted sabe, me refiero al cuarto episodio, cuando Gracial confirmó lo terrible que puede ser improvisar en el right field, Samón lució de lágrimas ante un tiro de short bounce y Alarcón llegó tarde -¡incluso más que eso!- a la asistencia por detrás de la inicial. Jugando mal, ya lo dijo Perogrullo, no se suele acabar bien. Y si tu torpedero se presenta en la jornada más grisácea de su vida, la desgracia se agrava.

*Como ya es tradición, fallaron los maderos. Únicamente Samón y Alarcón pudieron anotarse indiscutibles, en ambos casos con conexiones menos sólidas que debidamente colocadas. Y entre los hombres del segundo al quinto turnos no lograron hit alguno en 16 visitas oficiales a la caja, de las cuales en nada menos que ¡11! regresaron al dugout con la vergüenza del ponche consumido.

Resumen del partido

JG: Phillipe Aumont. JP: Carlos Juan Viera. JS: Scott Mathieson.

ALINEACIÓN DE CUBA

Roel Santos, CF; Erisbel Arruebarrena, SS; Yurisbel Gracial, RF; Alfredo Despaigne, BD; Frederich Cepeda, LF; Alexander Ayala, 3B; Yordanis Samón, 1B (William Saavedra, 1B); Yosvani Alarcón, C; César Prieto, 2B (Raúl González, 2B).

EL JUEGO AL DESNUDO

Positivo: El trabajo de Yariel Rodríguez, a mi juicio el Top Prospect de la Serie Nacional a día de hoy.

Negativo: La novena insular apenas conectó dos batazos a los jardines y, a cambio, se tragó un total de 12 ponches (un tercio de ellos a la cuenta de Cepeda).

Preocupante: Pasa el tiempo y el tercer turno de las alineaciones cubanas se sigue tragando a su ocupante. Tal vez está maldito.

Incomprensible: Primer inning, abridor que concede dos boletos y cuarto bate en home. ¿De dónde habrá Muy dubitasalido la peregrina idea canadiense de intentar el robo de tercera? A eso, en mi barrio le dicen pelota de potreros.

Recomendable: Prepararse para lo peor. Es decir, la eliminación prematura.

El héroe: Aumont, dueño y señor del box.

El villano: Liván Moinelo alardeó de un descontrol indigno de su categoría.

Momento clave: La vacilación de Gracial en el bosque derecho propició una carrera que pesó como una losa.