Matrimonio cubano denuncia que tiene la casa cercada por la policía

Publicado el Jueves, 7 Noviembre, 2019 - 10:30 (GMT-4)

Milton Díaz Mojenas y su esposa Lesyanis Gutiérrez denunciaron que desde hace días hay un operativo policial montado en los aledaños de su casa en La Habana.

Jose Batista Falcon, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), compartió en su perfil de Facebook vídeos de la vigilancia que están llevado a cabo las autoridades y aseguró que la represión que sufren se debe a su oposición al régimen de la Isla.

Díaz Mojenas denunció el pasado 5 de noviembre que estaban en el domicilio sin agua potable, ni comida. En este sentido lamentó que estas condiciones se estaban produciendo con su esposa enferma.

No ad for you

Facebook / Milton Díaz Mojenas

"¿Por qué no puedo pensar diferente?. Soy cristiano y no me dejan practicar mi religión porque no me dejan salir de la casa. ¿Por qué no puedo practicar mi religión?, ¿por qué no puedo tener agua que es un derecho humano?", lamentó Mojenas en un vídeo que difundió Falcon el martes.

"Hasta cuando el gobierno comunista y la dictadura castro-canelista va a seguir atacando a los opositores", agregó ante la presencia de un policía. Es demasiado el abuso de los derechos humanos que tienen ustedes", agregó desde su casa ante la presencia de un agente.