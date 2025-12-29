Arrestan a hombre acusado de haber quitado la vida a joven en Guantánamo

Vídeos relacionados:

La policía arrestó en las últimas horas al hombre que presuntamente agredió con un arma blanca y causó la muerte al joven Jimmy Castillo Veranes el viernes último en la ciudad de Guantánamo, según informó una fuente vinculada al Ministerio del Interior (Minint).

El ciudadano Richard Ayala Rubio fue identificado como el autor del asesinato de Castillo Veranes, la noche del pasado 26 de diciembre, reveló el perfil de Facebook “Guantánamo y su Verdad”.

Captura de Facebook/Guantánamo y su Verdad

De acuerdo con la versión oficial publicada en la página, el fatal incidente se originó por una discusión entre la víctima y su agresor por “diferencias personales”, que “escaló hasta provocar el hecho violento”.

Ayala Rubio atacó con un arma blanca a Castillo Veranes en la intersección de las calles Paseo y Pedro A. Pérez, en la capital guantanamera, causándole heridas de gravedad.

El joven fue llevado de urgencia al Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, donde, pese a la atención médica, murió poco después, debido a la severidad de las lesiones.

La nota precisó que la policía detuvo a Ayala Rubio y lo mantiene bajo su custodia, “sujeto a investigación por su presunta responsabilidad en el asesinato”, y aseguró que “el proceso se desarrolla conforme a lo establecido por la Ley y con respeto al debido proceso”.

El perfil manifestó su “repudio ante cualquier manifestación de violencia” y transmitió condolencias a los familiares y allegados de Castillo Veranes, “confiando en que la justicia prevalecerá”.

El asesinato de Castillo Veranes se conoció a través de las redes sociales, tras las denuncias de su familia, que también cuestionó la demora de la policía en ofrecerles información sobre el caso.

La hermana del fallecido, identificada como Thalia Beatriz, exigió justicia para el joven y expresó el profundo dolor de la familia por el crimen que los privó de su ser querido. Castillo Veranes iba a ser padre, según reveló su hermana.

“Hago esta publicación exigiendo justicia para mi hermano. Me lo mataron el día 26 y la policía de Guantánamo aún no ha venido a la casa a dar respuestas ni tienen remota idea de quiénes pudieron hacerle tal cosa a mi hermanito”, denunció este domingo.

Consternada por la pérdida, añadió: “Hay una madre destrozada, una hermana desconsolada, tía, hermanos, padre, mujer embarazada, por unos hijos de madre que se decidieron a quitarle la vida como si no fuera nada. Sólo pido justicia para mi hermano, por favor, que no sea otro de tantos casos que queden impunes”.

En otro desgarrador texto, Thalia Beatriz confesó el amor que profesaba a su hermano y la desolación por su ausencia: “Qué duro, hermanito, pareciera que no te amaba porque éramos como perros y gatos, pero mijo qué duro es ver tu cama vacía, pasar por tu cuarto y que tú no estés y saber que no estarás más; segunda noche sin ti, mi cielo, y te juro que no puedo con esto. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser… y cómo nooo, si tú eras mi todo. Te amo mi vida, siempre te amaré, luz eterna para ti”.

El asesinato de Jimmy Castillo Veranes ha provocado dolor e indignación en Guantánamo, donde la ciudadanía ha condenado el crimen de manera unánime y exige una respuesta firme del sistema judicial. El trágico suceso es otra evidencia del aumento de la violencia y la creciente inseguridad que se han instalado en la vida cotidiana de los cubanos, en medio de la profunda crisis económica y social del país.