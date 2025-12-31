Edificio de 26 plantas en Camagüey amanece sin puertas tras robo nocturno

Vídeos relacionados:
Las puertas principales de acceso —con marco incluido— de un edificio de 26 plantas fueron robadas durante la madrugada en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte, en Camagüey, dejando completamente expuesta la entrada del inmueble donde residen cientos de personas.
La denuncia fue realizada en Facebook por el periodista José Luis Tan Estrada, quien informó que el hecho ocurrió en horas nocturnas, sin que hasta el momento se conozcan responsables.
La sustracción de las puertas deja al inmueble vulnerable y agrava una situación ya marcada por fallas en los servicios básicos, deterioro estructural y falta de mantenimiento.
El robo se suma a una ola creciente de hechos vandálicos y hurtos que se registran en distintas provincias del país, donde cada vez es más común la sustracción de elementos constructivos como puertas, marcos, cables, rejillas y piezas metálicas.
Para muchos ciudadanos, estos hechos están directamente vinculados a la grave crisis económica y social que atraviesa Cuba, que ha empujado a sectores de la población a actuar desde la desesperación, mientras las instituciones estatales muestran una capacidad limitada para prevenir o responder a este tipo de delitos.
En este caso, además de la pérdida material, los residentes señalan que el robo afecta la seguridad cotidiana de cientos de familias, al quedar el acceso del edificio completamente abierto.
Hasta el momento, no se ha emitido una nota oficial por parte de las autoridades policiales, ni se ha confirmado si se ha iniciado una investigación formal. Algo común en una isla sumida en la desgracia.
Preguntas frecuentes sobre el robo en el edificio de Camagüey y la inseguridad en Cuba
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué ocurrió con el edificio de 26 plantas en Camagüey?
Las puertas principales del edificio fueron robadas con sus marcos durante la madrugada, dejando expuesta la entrada del inmueble donde residen cientos de personas. Hasta el momento, no hay responsables identificados ni presencia policial en la zona.
¿Cómo afecta la inseguridad la vida cotidiana en Cuba?
La inseguridad afecta gravemente la vida cotidiana en Cuba, ya que los robos y actos vandálicos son cada vez más comunes, afectando tanto propiedades privadas como instituciones públicas. Esto genera preocupación y vulnerabilidad entre los ciudadanos, quienes sienten que las autoridades no responden adecuadamente a estos problemas.
¿Cuál es la relación entre la crisis económica y el aumento de la delincuencia en Cuba?
La grave crisis económica y social que atraviesa Cuba ha empujado a sectores de la población a la desesperación, lo que ha incrementado los robos y la delincuencia. Las instituciones estatales muestran una capacidad limitada para prevenir o responder a estos delitos, lo que contribuye al deterioro de la seguridad ciudadana.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad en Cuba?
Hasta el momento, no se ha reportado una acción concreta por parte de las autoridades para mejorar la seguridad. La falta de respuesta oficial y la escasa presencia policial en casos de robos han generado desconfianza e indignación entre los ciudadanos, quienes exigen medidas efectivas para proteger sus hogares y comunidades.
