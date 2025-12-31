Edificio de 26 plantas en Camagüey amanece sin puertas tras robo nocturno

Vídeos relacionados:

Las puertas principales de acceso —con marco incluido— de un edificio de 26 plantas fueron robadas durante la madrugada en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte, en Camagüey, dejando completamente expuesta la entrada del inmueble donde residen cientos de personas.

La denuncia fue realizada en Facebook por el periodista José Luis Tan Estrada, quien informó que el hecho ocurrió en horas nocturnas, sin que hasta el momento se conozcan responsables.

La sustracción de las puertas deja al inmueble vulnerable y agrava una situación ya marcada por fallas en los servicios básicos, deterioro estructural y falta de mantenimiento.

El robo se suma a una ola creciente de hechos vandálicos y hurtos que se registran en distintas provincias del país, donde cada vez es más común la sustracción de elementos constructivos como puertas, marcos, cables, rejillas y piezas metálicas.

Para muchos ciudadanos, estos hechos están directamente vinculados a la grave crisis económica y social que atraviesa Cuba, que ha empujado a sectores de la población a actuar desde la desesperación, mientras las instituciones estatales muestran una capacidad limitada para prevenir o responder a este tipo de delitos.

En este caso, además de la pérdida material, los residentes señalan que el robo afecta la seguridad cotidiana de cientos de familias, al quedar el acceso del edificio completamente abierto.

Hasta el momento, no se ha emitido una nota oficial por parte de las autoridades policiales, ni se ha confirmado si se ha iniciado una investigación formal. Algo común en una isla sumida en la desgracia.