Atrapan a hombre mientras robaba un celular en restaurante de La Habana Vieja

Detienen a ladrón en el restaurante Los Nardos, frente al Capitolio de La Habana

La policía arrestó a un hombre que fue sorprendido in fraganti mientras robaba un celular en un restaurante en La Habana.

Un video publicado este martes por el perfil un_martitodurako8_live_oficial en Instagram muestra el instante en que oficiales de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria), con ayuda de ciudadanos y empleados del restaurante Los Nardos, en La Habana Vieja, sacan al ladrón del establecimiento, maniatado, y lo suben a una patrulla.

Según detalles referidos en los comentarios al post, el hombre fue descubierto por clientes y trabajadores del local mientras trataba de apropiarse de un teléfono móvil, y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades.

Las imágenes muestran al presunto delincuente, un hombre joven, que es sacado con las manos atadas con cordones, al parecer de sus propias zapatillas, que las lleva un policía en la mano.

Un hombre le propina un puñetazo antes de que lo monten en el carro policial, que llegó con una rapidez asombrosa a la puerta del restaurante, ubicado frente al Capitolio de La Habana, una zona turística por excelencia.

La publicación no precisó a quién el ladrón trató de sustraer el teléfono celular.

Lo más leído hoy:

Varios seguidores de la página afirmaron que la policía detuvo al individuo, pero seguro lo libera en pocas horas y regresa a las calles a delinquir nuevamente, lo que se ha vuelto un patrón frecuente en el país.

Otros apuntaron que las autoridades tienen mano blanda con los delincuentes y, por el contrario, imponen altas y arbitrarias condenas de cárcel a quienes protestan contra el régimen, las carencias y la falta de libertades en el país.

Escenas similares a las de este martes ya se han vuelto cotidianas en las redes sociales de cubanos y evidencian el alza desenfrenada de robos y asaltos en Cuba, a cualquier hora del día.

Hace un par de días, vecinos de San Miguel del Padrón, en La Habana, capturaron a un ladrón, luego de varios robos en un barrio, que incluyeron ropas colgadas en tendederas, un motor de agua y otros artículos.

La semana anterior, un intento de robo de una moto eléctrica fue frustrado gracias a la rápida intervención de varias personas, en una céntrica zona de Santiago de Cuba. En la misma ciudad oriental, los residentes de un reparto sorprendieron a otro individuo cuando trataba de entrar a una vivienda.