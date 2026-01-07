Sale a la luz el historial represivo de uno de los militares cubanos muertos en Caracas

Vídeos relacionados:

Yoel Pérez Tabares, uno de los 32 cubanos fallecidos durante la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro, ha sido identificado ahora por una víctima de la represión en Cuba como un oficial implicado directamente en actos de persecución política.

La denuncia fue difundida por el periodista Mario J. Pentón en la red social X, donde un ciudadano cubano relató haber sido citado, interrogado y amenazado por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en octubre de 2020, tras ser acusado de colocar un cartel “contra la Revolución”.

Según el testimonio, el denunciante fue interrogado durante más de tres horas, quedó bajo vigilancia de la Seguridad del Estado durante seis meses y volvió a ser retenido el 11 de julio de 2021, en el contexto de las protestas antigubernamentales que sacudieron la isla.

El cubano asegura que las acciones represivas fueron dirigidas por el entonces capitán Yoel Pérez Tabares, a quien identifica como el oficial que lo citó, lo interrogó, lo amenazó con prisión y mantuvo un seguimiento constante sobre él y su entorno familiar.

“Fueron días de angustia para mi familia”, relató, señalando que agentes del régimen acudieron incluso a su centro de trabajo para desacreditarlo, lo que estuvo a punto de costarle su empleo. Por temor a represalias, afirma que se vio obligado a crear un perfil anónimo en redes sociales para poder expresarse.

El denunciante responsabiliza directamente a Pérez Tabares del daño psicológico y emocional sufrido por él y sus familiares, producto de meses de intimidación, amenazas y miedo constante.

Tras conocerse la muerte del oficial en Caracas, el afectado aseguró no sentir alegría, sino una “satisfacción personal” al haber confirmado la identidad de quien, según afirma, fue uno de sus represores en Cuba.

La denuncia reaviva el debate sobre el papel de militares y agentes cubanos desplegados en Venezuela, muchos de los cuales han sido presentados oficialmente como “colaboradores” o “héroes”, pero que arrastran antecedentes de represión política dentro de la Isla.

“No son héroes. Son represores”, concluye el mensaje difundido por Pentón, una frase que resume el sentir de numerosas víctimas del aparato represivo cubano al conocerse estos nuevos testimonios.