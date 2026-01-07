Sale a la luz el historial represivo de uno de los militares cubanos muertos en Caracas

Vídeos relacionados:
Yoel Pérez Tabares, uno de los 32 cubanos fallecidos durante la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro, ha sido identificado ahora por una víctima de la represión en Cuba como un oficial implicado directamente en actos de persecución política.
La denuncia fue difundida por el periodista Mario J. Pentón en la red social X, donde un ciudadano cubano relató haber sido citado, interrogado y amenazado por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en octubre de 2020, tras ser acusado de colocar un cartel “contra la Revolución”.
Según el testimonio, el denunciante fue interrogado durante más de tres horas, quedó bajo vigilancia de la Seguridad del Estado durante seis meses y volvió a ser retenido el 11 de julio de 2021, en el contexto de las protestas antigubernamentales que sacudieron la isla.
El cubano asegura que las acciones represivas fueron dirigidas por el entonces capitán Yoel Pérez Tabares, a quien identifica como el oficial que lo citó, lo interrogó, lo amenazó con prisión y mantuvo un seguimiento constante sobre él y su entorno familiar.
“Fueron días de angustia para mi familia”, relató, señalando que agentes del régimen acudieron incluso a su centro de trabajo para desacreditarlo, lo que estuvo a punto de costarle su empleo. Por temor a represalias, afirma que se vio obligado a crear un perfil anónimo en redes sociales para poder expresarse.
El denunciante responsabiliza directamente a Pérez Tabares del daño psicológico y emocional sufrido por él y sus familiares, producto de meses de intimidación, amenazas y miedo constante.
Tras conocerse la muerte del oficial en Caracas, el afectado aseguró no sentir alegría, sino una “satisfacción personal” al haber confirmado la identidad de quien, según afirma, fue uno de sus represores en Cuba.
La denuncia reaviva el debate sobre el papel de militares y agentes cubanos desplegados en Venezuela, muchos de los cuales han sido presentados oficialmente como “colaboradores” o “héroes”, pero que arrastran antecedentes de represión política dentro de la Isla.
“No son héroes. Son represores”, concluye el mensaje difundido por Pentón, una frase que resume el sentir de numerosas víctimas del aparato represivo cubano al conocerse estos nuevos testimonios.
Preguntas frecuentes sobre el historial represivo de militares cubanos en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Quién era Yoel Pérez Tabares y cuál fue su papel en la represión en Cuba?
Yoel Pérez Tabares fue identificado como un oficial implicado en actos de persecución política en Cuba. Según un testimonio divulgado por el periodista Mario J. Pentón, Pérez Tabares, en su calidad de capitán, citó, interrogó y amenazó a un ciudadano cubano por colocar un cartel contra el régimen. Este oficial mantuvo bajo vigilancia al denunciante y su familia, generando un clima de intimidación y miedo.
¿Por qué murieron militares cubanos en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro?
Los militares cubanos murieron durante una operación militar de Estados Unidos destinada a capturar al dictador Nicolás Maduro. Según el Ministerio del Interior de Cuba, los 32 militares estaban cumpliendo misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT) a solicitud del gobierno venezolano, lo que confirma la presencia militar cubana en Venezuela.
¿Cómo ha reaccionado el régimen cubano ante la muerte de sus militares en Venezuela?
El régimen cubano ha adoptado una narrativa de heroísmo y sacrificio para describir a los militares fallecidos. Los ha calificado como "héroes" que cumplieron con su deber y ha decretado dos días de duelo nacional. Sin embargo, esta postura contrasta con su previa negación de la presencia militar cubana en Venezuela, lo que ha generado críticas y debates en redes sociales sobre la verdadera naturaleza de su misión en el país sudamericano.
¿Qué impacto ha tenido en la opinión pública la revelación de la presencia militar cubana en Venezuela?
La revelación ha provocado una ola de indignación y críticas en redes sociales. Muchos usuarios acusan al régimen de hipocresía por negar durante años la presencia de militares en Venezuela mientras enviaba tropas para proteger a Nicolás Maduro. La publicación de la lista de fallecidos ha sido vista como una muestra de la manipulación informativa del gobierno cubano y ha reavivado el debate sobre el uso político de las misiones internacionalistas.
