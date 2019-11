Jacob Forever arremete contra Otaola por "burlarse" de la llamada al 911 de La Dura el día del robo

Publicado el Jueves, 7 Noviembre, 2019 - 08:35 (GMT-4)

Jacob Forever compartió unas palabras en sus redes sociales dedicadas al presentador Alexander Otaola, en respuesta al audio que el moderador destapó en su programa en vivo que recogía la llamada al 911 hecha por la esposa del reguetonero Diliamne Jouve "La Dura" el día que robaron en su casa de Miami, así como por la forma en la que se refirió a los hechos.

"¿Coño, pero qué está pasando con nuestro mundo mi gente? ¿No hay sentimientos ya? Acabo de ver esto y me he quedado sorprendido. Alex Otaola, si tú supieras que yo soy uno de los artistas que no tengo nada en tu contra y mi esposa menos, nosotros no tenemos nada en tu contra ni de nadie bro, no nos interesa lo que digan de nosotros, no nos metemos con nadie, respetamos tus criterios y tu programa, aunque no lo creas. Yo crecí en la música con mucho sacrificio y lágrimas de sangre, a mi no me dio la mano nadie, yo solito me superé, soy un ejemplo de superación y lo poco que tengo me lo he ganado con el cariño y apoyo de mis fans", comenzó el cantante urbano su texto.

Aunque no hayas escuchado en la llamada llorar a nadie, mi mujer lloraba de momento por casi una semana que yo pensé que se me había enfermado de los nervios.

"El Inmortal" quiso darle detalles a Otaola de las pertenencias que sustrajeron de su residencia y el valor de las mismas: "Mira, te voy a dar detalles exactos de lo que me robaron, cadena redonda del vídeo HQSSEM, otra como esa pero de 10 k usd, Rolex de 35 k usd, una medalla de 9 k usd, anillo de 4 k usd otro de 6 k, pulso Pandora, cadena de 60 k usd un disco duro con cosas personales incluyendo proyectos de música, documentos bancarios, 8 relojes de diferentes marcas, copias de llaves de mis carros, entre otras cosas".

Seguidamente, Jacob Forever se mostró muy dolido por la manera en la que el presentador tocó el tema de la llamada telefónica de "La Dura" al 911: "Bro, eso duele y yo te aseguro a ti que por más que duela, nada de eso tiene más dolor que el susto tan grande que pasamos con la niña dentro de la casa y con una nana que nunca llamó a la policía dice ella que por miedo, cosa que no entendemos ni entenderemos nunca. Pero que Dios y la justicia se encarguen de todo, aunque no hayas escuchado en la llamada llorar a nadie, mi mujer lloraba de momento por casi una semana que yo pensé que se me había enfermado de los nervios".

Bro, no entiendo cómo puedes hablar así y ver cómo tratas de burlarte de algo tan grave, se te nota en la cara que te estás riendo de mi y de mi familia.

"Yo estuve días siendo presionado por mi familia entera para no cometer una locura por la impotencia tan grande que tenía, ya que es lógico que eso es mandado por alguien cercano. Aún hoy en todos los sentidos estamos muy afectados, no por las prendas, porque talento me sobra para buscar el doble de esa mierda, si no por el dolor tan grande de sentirnos violados por los HPs que fueron capaces de meterse en casa con mi hija dentro", añadió.

El reguetonero cerró su escrito alegando que el presentador se burló de la situación y que se rió de él y de su familia: "Bro, no entiendo cómo puedes hablar así y ver cómo tratas de burlarte de algo tan grave, se te nota en la cara que te estás riendo de mi y de mi familia. Gracias ok, que Dios te bendiga y que nunca te pase ni a los tuyos".

El robo en casa de Jacob Forever tuvo lugar a principios del pasado mes de octubre. Unos ladrones rompieron la cerradura, entraron a la vivienda y se llevaron los objetos de valor y los pasaportes de ambos.

Los hechos ocurrieron cuando el cantante urbano y "La Dura" estaban en un evento y su hija Saisha, de tres años, se encontraba dentro de la propiedad durmiendo al cuidado de la nana.

A continuación, te dejamos con la parte del programa en la que Álex Otaola habló de la llamada de "La Dura" al 911.