Sudcorea 7, Cuba 0: Hora de regresar a casa

Publicado el Viernes, 8 Noviembre, 2019 - 08:26 (GMT-4)

*De un lado, Sudcorea, que llegaba clasificada para la Super Ronda pero igual necesitaba la victoria. Del otro, Cuba, en busca de ganar un inesperado boleto de supervivencia. De un lado, No-sé-qué-cosa Park, de la escuela romántica de submarinos asiáticos. Del otro, Yosimar Cousin, un brazo sin comando pero pleno de ambiciones. Por allá, los locales, invictos, candidatos de fuerza a regresar al escenario olímpico del béisbol. Por acá, una visita muy distante del glamour de viejos tiempos. Tal era el panorama previo al choque de esta madrugada, hora insular. La constancia enfrentaba a la pasión en el ring del diamante.

*El abridor nacional duró muy poco: apenas una entrada. Andaba lejos de su velocidad y quiso enrumbar el juego con envíos rompientes. Por ese camino embasó a par de contrarios abriendo el inning dos –el recital del descontrol cubano se extendía- y abandonó el box en favor de otro camagüeyano, Yariel Rodríguez. Una nueva apertura lamentable de Cuba en el Premier, y a los ojos de este analista siguen siendo un misterio los criterios empleados para designar a los abridores del equipo.

*Los ajustes en la caja de bateo parecen prohibidos por decreto en el team Cuba. De otro modo, no se entiende cómo un grupo de bateadores veteranos recibieron cuatro ceros de parte del referido No-sé-qué-cosa Park, cuya única y exclusiva defensa fue el ángulo de salida del disparo. Con una bola rápida más lenta que el tren espirituano, el derecho –castigado ferozmente este año en la liga KBO- tuvo un tránsito feliz como lombriz por el montículo.

No ad for you

*El score se abrió en el cuarto round, cuando los anfitriones se despacharon hasta ampliar su ventaja a seis carreras. La esperanza de los soñadores –por no emplear otra palabra- se esfumaba, y el pasaporte a Tokyo habrá que ir a disputarlo en el torneo panamericano, de calidad más concentrada aún. Atrás queda un (otro) humillante descalabro, resumido en terribles balances colectivos: un pitcheo de 17 bases por bolas y cuatro pelotazos en tres juegos, una ofensiva que se tragó dos lechadas y no logró extrabases, unos guantes que lucieron deficientes en la mayor parte del campo, Alexander Ayala exceptuado. Como he escrito montones de veces, mientras no exista Equipo Unificado no habrá equipo.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 Sudcorea 0 0 2 0 4 1 0 0 X 7 9 0

JG: Youngha Lee. JP: Yosimar Cousin.

ALINEACIÓN DE CUBA

Roel Santos, CF; César Prieto, 2B; Yurisbel Gracial, RF; Alfredo Despaigne, BD; Yordanis Samón, 1B; Frederich Cepeda, LF (Pavel Quesada); Alexander Ayala, 3B; Yosvani Alarcón, C; Erisbel Arruebarrena, SS.

EL JUEGO AL DESNUDO

Positivo: La verdad, no tengo idea.

Negativo: La columna vertebral de la tanda (Gracial, Despaigne y Cepeda) cerró con dos imparables en 33 presencias oficiales, para average de .061.

Preocupante: Los bateadores cubanos no piensan en home plate.

Incomprensible: El inmovilismo del line up.

Recomendable: Dejar de levantar muros de optimismo en la previa de los partidos del team Cuba.

El héroe: Nadie en particular. Total, matar a un muerto nunca fue proeza.

El villano: El umpire, frecuentemente cruel en los conteos de esquinas.

Momento clave: Cuando dijeron Play Ball!, ya todo estaba decidido.