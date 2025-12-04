Brasil suma poder: Joseph Contreras entra en la lista preliminar para el Clásico Mundial 2026

Vídeos relacionados:

El joven lanzador Joseph Contreras, uno de los mejores prospectos del béisbol estadounidense y heredero directo del talento de su padre, el ex-MLB José Contreras, está siendo incluido en la lista preliminar de Brasil para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, según confirmaron varias fuentes al periodista Francys Romero.

Según el comunicador en la red social Facebook, Contreras, de 17 años, es elegible para representar a Brasil porque su madre nació en ese país, lo que abre la puerta a que la selección sudamericana sume a uno de los brazos más cotizados de la próxima generación.

Scouts consultados aseguran que Joseph no solo es un talento de élite, sino un lanzador con proyección de primera ronda en el Draft 2026, y muchos lo consideran uno de los mejores pitchers de todo Estados Unidos a su edad. Su incorporación sería un impulso significativo para Brasil, que busca competir con fuerza en su regreso al Clásico Mundial.

Joseph ha sido seguido de cerca por franquicias de MLB debido a su combinación de velocidad, control, madurez competitiva y un techo atlético excepcional, atributos que lo colocan en la lista corta de los futuros abridores estelares del béisbol profesional.