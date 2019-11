Muere a los 114 años la mujer más longeva de Estados Unidos

Publicado el Jueves, 28 Noviembre, 2019 - 13:16 (GMT-4)

Alelia Murphy, hasta ahora la mujer más anciana de los Estados Unidos con sus 114 años, murió este fin de semana en su casa en Harlem, Nueva York, informan los medios locales.

Murphy, nacida en Carolina del Norte en 1905, falleció este sábado rodeada de su familia y amigos, informó el sindicato de atención médica 1199SEIU en redes sociales.

Este gremio dio el pésame a su hija Alelia, quien formó parte de ellos, y detalló que los servicios funerarios serán el próximo 6 de diciembre en United House of Prayer for All People en Harlem.

Murphy ostentaba el título de mujer más anciana de EEUU tras el fallecimiento en enero de Lessie Brown de Ohio, también a los 114 años.

Los 114 de esta abuela, que vive en Harlem desde 1926, se convirtió en julio en toda una fiesta local y el alcalde declaró el 6 de julio como el Día de Murphy, apunta la revista People.

Murphy quedó viuda en 1953 y desde entonces mantuvo a su familia con trabajos como costurera, apunta la citada fuente

“Le preguntamos: 'Abuela, has estado aquí durante mucho tiempo', y ella dijo: 'Estoy aquí porque todos no saben cómo vivir, estoy aquí para enseñarles a todos cómo vivir y ¡cosas para hacer!'", declaró una de sus nietas entonces.

Sobre el secreto de su larga vida respondió también: "Confía en Dios y sé una buena persona".