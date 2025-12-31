“Dormimos en carros y furgonetas”: ancianos y enfermos pierden sus casas tras desalojo masivo en Miami

El propietario del terreno, CREI Holdings, notificó en 2024 a más de 3,000 residentes que debían abandonar sus hogares en un plazo de seis meses.

Miércoles, 31 Diciembre, 2025 - 15:14

Carpas de deambulantes en Miami (referencial)
Carpas de deambulantes en Miami (referencial) Foto © Local 10 News / Captura

Un desalojo masivo en el parque de casas móviles Li’l Abner, en la ciudad de Sweetwater, dejó sin vivienda a cientos de residentes, en su mayoría jubilados, inmigrantes y personas con discapacidades, informaron medios locales.

La medida afectó aproximadamente al 15% de la población de Sweetwater, una ubicación codiciada, a pocos minutos de universidades, centros comerciales y otros servicios esenciales en Miami-Dade, recordó este miércoles El Nuevo Herald.

Entre los afectados está Ángel Rogelio Díaz Franco, de 58 años, quien padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y vive actualmente en una furgoneta tras ser desalojado de la casa móvil en la que residió durante 19 años.

Díaz Franco y otros 200 vecinos presentaron una demanda colectiva contra la empresa, alegando violaciones a la ley estatal sobre desalojos en parques de casas móviles, explicó el medio de prensa.

Otros afectados, como Lucía Cruz, de 61 años, y Carmen, de 73, denunciaron haber perdido sus viviendas y pertenencias, y afirmaron no contar con recursos para alquilar nuevas residencias en el área de Miami-Dade, donde los precios de renta superan los 2,500 dólares mensuales en promedio.

Los desalojos fueron autorizados por un tribunal de Florida en septiembre y continúan en apelación.

Los residentes desplazados aseguran haber recibido compensaciones insuficientes, de entre 3,000 y 14,000 dólares, mientras organizaciones comunitarias alertan sobre el aumento de casos similares entre adultos mayores en el sur de Florida.

