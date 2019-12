Memoria del exilio: Veo-Veo más cine y más

Publicado el Domingo, 22 Diciembre, 2019 - 07:58 (GMT-4)

Como no creo en las Navidades, ni en la impostada alegría de fin de año, sigo nutriéndome de todo el cine que me es posible apreciar.

Es lo único que me hace sentir que avanzo un poco.

Al menos, mentalmente.

No ad for you

THE FAREWELL Una película china nominada a los Globos de Oro como mejor cinta extranjera. La historia de una familia que decide ocultarle a la abuela que le queda muy poco tiempo de vida como resultado de un cáncer creciente. Muy alabada por unos, pero a mí me pareció pedestre, mal actuada y con un guion con poco peso, aunque, más bien, pesado. Otro ejemplo de reconocimiento sobrevalorado. Véala y saque sus propias conclusiones. He visto muchas y muy superiores películas chinas y esta es del montón. No entiendo. Si la ve y la halla algo, por favor, trate de convencerme de qué puede haberle gustado.

DILDA, o BEANPOLE. Ganadora del premio de la sección UN CERTAIN REGARD en el pasado festival de Cannes, esta película rusa. Es 1945 y todavía queda hambruna en Leningrado. Dos mujeres se enfrentan a maternidades abortadas. Los traumas de la guerra. La fotografía es especial. Con un fuerte tono rojizo que tiñe toda la imagen. Hay momentos duros. Muy duros. Inolvidables. Una película difícil por lo intensa. Horada bien profundo. Gran dirección. Un clásico contemporáneo.

THE HUMMINGBIRD PROJECT Sobre las redes y el control - negocio de la información. Dos trabajadores se enfrentan a su antigua jefa - Salma Hayek en un papel convincente como villana - en una carrera desenfrenada por la instalación de una fibra óptica que garantiza más rapidez en el trasiego de noticias y mensajes. Entretenida en su extraña tensión.

THE CURRENT WAR. Una película que funciona como una pieza de relojería. No en balde, pues, se trata de las relaciones entre tres grandes genios - Nikola Tesla (Nicolas Hoult), George Westinghouse (Michael Shannon) y Thomas Alba Edison (Benedict Cumberbatch) - sus aportes, sus competencias, aciertos y valores. Entretenidísima. La cámara parece tejer una sinfonía que va recorriendo cada una de las escenas lo que atrapa desde el inicio mismo.

THE ROYAL HOUSE OF WINDSOR Para quien siga la serie THE CROWN - del que, recomiendo, en particular, el capítulo ocho con la conmovedora actuación de Geraldine Chaplin - esta serie corta documental, nos acerca, con materiales de archivo, expuestos por primera vez en cámara, a la vida de la monarquía inglesa. Ocasión es, además, para comprobar lo exactos y fieles que fueron los realizadores de la famosa serie de ficción y el minucioso trabajo de elección de actores - o casting - así como de la detallista dirección de arte.

DIANA ON HER OWN WORDS. Siguiendo sobre la misma familia, luego de la muerte de Lady Diana, salen a la luz, por primera vez, algunas entrevistas, nunca escuchadas, que revelan detalles de su trágica existencia y las relaciones de la familia más famosa del mundo.

PATERSON. Por referencia de una querida amiga, me acerqué a esta rara película de Jim Jarmush que no conocía. El empuje de la poesía para enfrentar la rutina diaria. Adam Driver - de moda por estos días luego de su fabulosa interpretación en MARRIAGE STORY - es un chofer de ómnibus que escribe poemas. Un filme distinto, reposado, al tiempo que intrigante y sugestivo.

THE REPORT Otra vez Adam Driver, pero, ahora, en la piel del investigador que redactó el voluminoso informe de condena a las torturas en las prisiones norteamericanas, luego del 11 de septiembre. Un ejemplo más de impunidad en la justicia de este país. * Entretiene, al tiempo que denuncia.

* ¡De Cuba, ni hablemos!

AMERICAN WOMAN, o, SOLA. Sienna Miller junto a Cristina Hendricks - la fabulosa secretaria pelirroja sexy de la inolvidable serie MAD MEN - y Aaron Paul - el coprotagonista de BREAKING BAD, una de las mejores series vistas - en la historia de una madre a la que se le desaparece una hija y no llega a tener otra noticia de ella hasta once años después. Un drama inmerso en la América recóndita. Una historia que duele por lo común que sucede en estos lares.

LIFE ITSELF, o, LA VIDA MISMA. Hermosísimo filme, escrito y dirigido por Dan Fogelman. Con uno de los guiones más originales e ingeniosos de los últimos tiempos que permite el excelente despliegue de personajes e historias. Súper edificante. Empieza siendo una película americana y luego se convierte en una película española. Para terminar, siendo una película española hablada en inglés - atención con la impresionante actuación, en ambos idiomas, de Laia Costa - pero, todo enzarzado con soluciones muy inteligentes y hábiles. Haciendo uso hasta del video clip. Emotiva en extremo. Altamente recomendable. Con las actuaciones de Omar Isaac - bien, aunque, con una barba postiza que le desentona un poco -, Olivia Wilde, Antonio Banderas y Annette Bening. La vida sorprende. Al igual que esta película tan entrañable y perspicaz.

BLACKIE UNA HISTORIA EN BLANCO Y NEGRO. Interesante documental sobre la vida y obra de una de las más importantes comunicadoras y artistas argentinas. Cantante de jazz negro, actriz, productora y directora de televisión que marcó toda una época para el público argentino en Youtube. Editado por un amigo muy querido, también, graduado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Uno de los editores y profesores más respetados en Argentina.

INSUMISAS. De Cuba*, alguien me hizo llegar el último admirable estreno de Fernando Pérez. Una vez más, sorprende su mirada dura y sin afeites. La dirección de arte es encomiable. Es difícil llegar a confraternizar con la actriz protagonista, pero, su desempeño es plausible. Fernando inicia en el mismo lugar donde dejó a Martí. Frente a un mar enardecido. Muchos planos admirables. Aunque siempre se le escapa uno que no logra esculpir adecuadamente. Más, esta vez, un molesto e inexplicable JUMP CUT - o salto sobre el mismo eje en el que está situada la cámara - durante la caminata final de Juana junto a la esclava. Innecesario. Un paso demasiado contemporáneo para una edición tradicional. De todas maneras, esos pequeños tropiezos, no demeritan la entrega. Es un maestro y, como siempre, se reverencia su mirada. Fernando es entrañable. Como artista y como ser humano. Pequeñas manchas, también, tiene el sol. Y nos da luz, suficiente, a todos.

* Aquí, lo más difícil, es tener acceso a lo que se produce allá. Contrario a allá con lo que se produce fuera. Cualquier información será bien recibida. Siempre. Como aquel muñequito ruso que rompía una nuez advirtiendo: ¡Quiero saberlo todo!

INOCENCIA. Excelente guion y más que cuidada dirección de fotografía. Lástima que no es aprovechada, en lo absoluto, ninguna gramática cinematográfica. Parece un producto televisivo. Pero, como usa de base un hecho histórico que, aún remueve los cimientos en la pasión nacional, quedé con la sensación de que lo que me conmueve es la magnitud de aquella injusticia, no el filme. Los actores no respetan las diferencias de acentos. Este era un buen proyecto para desarrollar una excelente coproducción con España. En cambio, es una apuesta nacional a la que se le notan las costuras. Y ya que hablamos de vestuarios, está todo como demasiado limpio, demasiado cosido, demasiado prolijo, para una época tremendamente puerca. En fin, que agradezco el tremendo esfuerzo, mas, no me convence, lo siento. Espero no herir a amigos vinculados con el empeño, que, de todas maneras, aplaudo.

MOLINA´S FEROZ Molina tiene su mundo. Se le quiere o se le detesta, pero, nunca medias tintas. A mí, esta vez, no me llevó tan lejos como otras veces. Pero, siempre incentivo su desmedida pasión por el cine. Y por las mujeres. Y por el sexo. En esta ocasión, sin embargo, se luce en movimientos de cámara estudiados, o planos diseñados con meticulosidad. Molina es un gran amigo al que quiero y respeto. Es uno de los actores con los que pude filmar, sin permisos, ni dineros, lo que tengo de SEMEN. Ni puedo mirar sus filmes, apartando el cariño que le tengo como ser humano. Fue lindo, entonces, volver a verle.

OPERACIÓN ALFA O LO QUE LE PASÓ A BENITO MANSO. Tremenda jodedera. Un corto que usando la misma retorica revolucionaria cuenta sobre una estrafalaria situación creada a nivel internacional que involucró al ganado vacuno cubano. Ricardo Figueredo es un guerrero del cine independiente cubano. Lengua afilada y sabio ingenio. Un flaco súper cariñoso que puede desarmarte con una de sus ideas. Tuvo a bien proponerme una vez hacer un largometraje compuesto por varios cuentos, dirigidos por diferentes directores. No dudé en decirle que sí. Y en lugar de uno, le propuse hacer más de esas fabulosas historias.

THE TWO POPES, o, LOS DOS PAPAS. Maravillosa película. Un guion novedoso. Perfecta combinación entre los materiales de archivo y lo filmado. La dirección de fotografía es exquisita. Orgullo ajeno el saberla realizada por nuestro inolvidable maestro César Charlone. Inspirada en hechos reales. La relación entre un Papa saliente y otro por venir. Dos caracteres totalmente diferentes. Humor elegante. Anthony Hopkins está divino. Mas, lo de Jonathan Pryce es increíble. Está en Netflix. Fernando Meirelles se anota una película única. Original. Las dos horas se van volando. Todo es bueno en esta propuesta. Todo. No se la pierdan.

Y finalmente, pues, la tenía pendiente, desde hace rato, entre tantos filmes, o series, todavía por ver…

FOSSE / VERDON La fabulosa serie corta - de ocho capítulos - que recrea las relaciones entre el famoso coreógrafo y la excepcional intérprete, quienes se convirtieron en un hito y cambiaron la historia del teatro musical. Las geniales interpretaciones de Michelle Williams y Sam Rockwell - productores de la serie junto a Lin Manuel Miranda y Nicole Fosse, la hija de los protagonistas - como Gwen y Bob, son de antología. Cantando y bailando. De lo mejor que pueda verse en las series del año. La difícil y complicada relación entre una musa y su creador.

Con esto, puesto y convidado.

Hasta la próxima tanda.

Que ya está por comenzar.