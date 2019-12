El Messi de Cuba busca hacer carrera profesional en Miami

Publicado el Domingo, 29 Diciembre, 2019 - 14:02 (GMT-4)

Hace solo unos meses que Dairon Reyes, un futbolista catalogado como el 'Messi cubano', llegó a la ciudad de Miami, precedido por un notable desempeño en la Cayman U15 Youth Football Cup, donde marcó sus dianas decisivas como ariete.

Sus actuaciones lo definieron como una de las promesas del fútbol en la Isla, donde precisamente el balompié no está entre las disciplinas más encomiables para la escena actual de los antillanos. Basta recordar sus resultados en la más reciente Copa de Oro de Concacaf.

Reyes podría reforzar una sostenida petición hecha a las autoridades del deporte en la Isla sobre convocar a los cubanos que militan en equipos fuera de Cuba, como Onel Hernández, quien incluso hace un tiempo marcó uno de los mejores goles de la Premier League en esas jornadas.

Como muchos otros, el joven de 16 años aspira a convertirse en jugador profesional, razón por la cual ahora está en suelo estadounidense, donde la academia del Inter Miami ha decidido reclutarlo, de acuerdo con la publicación deportiva AS.

“En Miami comencé con el Fortuna en el Kendall Soccer Park. Después de jugar un partido me dijeron que al siguiente vendrían los entrenadores de la Academia del Inter Miami. Los entrenadores del Inter fueron a verme y me invitaron a jugar en Fort Lauderdale. Después de entrenar con ellos y hacer varios goles, me escogieron para la Academia, lo cual me parece una gran oportunidad”, dijo Reyes en una entrevista a El Nuevo Herald, citada por el medio.

“Mi aspiración es firmar por un equipo de la MLS y espero que sea en el mismo Inter Miami. Mientras, me voy a preparar bien en la Academia”, añadió.

El joven cubano parece tener sus objetivos bien definidos: “No le hago caso a aquellos que me dicen que es muy difícil llegar a ser futbolista profesional, no los escucho. Como respuesta solo entreno, entreno y entreno. Creo que tengo un talento natural, pero sé que, si no lo trabajo duro, no lo voy a desarrollar”, comentó.

Uno de sus compromisos ha sido mejorar su técnica con la pierna derecha, aunque no se define como un goleador exclusivo, ya que también reconoce la importancia de asociarse con otros jugadores en la ofensiva sobre la cancha.

“Mi papá me dijo que era tan lindo hacer un gol como dar el pase a gol, desde entonces siento igual satisfacción cuando anoto un gol que cuando doy una asistencia”, aseguró.