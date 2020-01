Iliana Hernández denuncia a policía de Cuba: "Me están procesando por un delito que no cometí"

Publicado el Martes, 21 Enero, 2020 - 09:14 (GMT-4)

La colaboradora de CiberCuba en La Habana, Iliana Hernández, denunció que la policía cubana le quiere imputar un delito que no cometió.

"Pido ayuda a la comunidad internacional, me están procesando por un delito que no cometí, no aceptan los documentos que prueban que los artículos ocupados son míos pero tampoco ellos demuestran que no lo son, el proceso está viciado, no me entregan documento de artículos ocupados", tuiteó Hernández.

La también activista política grabó en vivo en CiberCuba el momento en que policías cubanos entraron a su vivienda en la capital para quitarle su móvil, ordenadores y otros artículos el 8 de enero.

Desde entonces la policía acusa a Hernández del delito de receptación que según el Código Penal de Cuba es la enajenación de bienes y puede estar penado con tres a nueve meses de privación de libertad y multas de 100 a 260 pesos.

Receptación en el Código Penal de Cuba. Fuente: Parlamento cubano.

Durante una directa este lunes en CiberCuba, Hernández dijo que la policía la acusa de receptadora y durante el registro le quitaron una antena que fue comprada en Estados Unidos y su ordenador en España. "Sabrá Dios dónde están los documentos", agregó.

"Las cosas mías supuestamente son compradas ilegalmente. Esta mañana fui a la Fiscalía provincial, ya que el miércoles estuve en la municipal, y sin más detalles me enviaron a ver al teniente coronel Noa. Le entregué la misma documentación que entregué en la policía de Cojímar que prueban que las cosas son mías y de mi mamá", detalló la activista.

Hernández se sintió como "la papa caliente" en la Fiscalía provincial porque la volvieron a mandar a la municipal.

La colaboradora de CiberCuba confesó que ahora mismo se siente indefensa en el país porque está bajo fianza y no puede contratar a un abogado para ser defendida en los tribunales cubanos. Esta misma idea la reiteró en su cuenta personal de Twitter.

Iliana Hernández aseguró que seguirá luchando por la libertad de Cuba pese a que sabe que en cualquier momento la pueden condenar por este caso o cualquier otro. "No me pueden obligar a que esté de acuerdo con un sistema totalitario que abusa del poder, humilla, maltrata y esclaviza al pueblo cubano", expresó.