Randy Malcom desvela la verdadera historia de cómo surgió la canción "La Gozadera" de Gente de Zona y Marc Anthony

Publicado el Miércoles, 29 Enero, 2020 - 10:52 (GMT-4)

La Gozadera es, sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes que forman parte del repertorio musical de la agrupación cubana Gente de Zona, integrada por Alexarder Delgado y Randy Malcom. La canción, la cual contó con la colaboración especial del cantante estadounidense Marc Anthony, se convirtió desde su salida en todo un hit mundial y en uno de los sencillos bailables de referencia para todos los latinos.

Sin embargo, detrás de cada éxito internacional existe una historia que cuenta su surgimiento y justo es lo que ha desvelado el propio Malcom a todos sus seguidores. A raíz de un anillo que lleva la letra de la canción grabada y que recibió como obsequio de cumpleaños de manos de su pareja, la cubana Annaby Pozo, el artista ha querido contar cómo fue que nació la canción.

Según explicó el cantante en una publicación hecha en su perfil de Instagram, ese día llegó de madrugada a su casa luego de haber estado trabajando en el estudio, se acostó a dormir, abrazó a Annaby y a las dos horas la despertó asegurando que había soñado con una canción que le iba a cambiar su carrera. Malcom aseguró que desde ese día cree en los sueños, por lo que invitó a todos sus admiradores a que no dejaran nunca de perseguir los suyos.

"En este anillo está grabada una melodía que quedará para toda la vida, un himno para todos mis latinos: La Gozadera. Gracias Annaby Pozo por tan hermoso regalo amor, esta anécdota la recuerdo cómo si fuera hoy", dijo.

Luego añadió: "Salía del estudio con la música que Motiff me había dado, como a las 3 am llegué a la casa, me acosté te abracé y a las 2 horas te desperté y te dije: 'soñé una canción y creo que puede cambiar mi carrera', y así fue. Desde ese momento sí creo en los sueños. No dejemos de soñar nunca".

Además de la anécdota, Malcom también publicó unos vídeos inéditos consecutivos que formaron parte del proceso creativo y donde se pueden ver a él, a Delgado y su equipo de trabajo escuchando dentro de un estudio los primeros acordes de La Gozadera.

La versión final de La Gozadera se estrenó finalmente el cinco de junio del año 2015 a través de un videoclip en el cual participaron los tres intérpretes y que estuvo dirigido por el realizador cubano Alejandro Pérez. Hasta la fecha el material audiovisual cuenta con más de mil millones de visualizaciones en el canal de YouTube de los cantantes urbanos.