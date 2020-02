Cubana indultada por Trump dice que el presidente le ha devuelto la vida

Publicado el Miércoles, 19 Febrero, 2020 - 12:47 (GMT-4)

La cubana Judith Negrón envió un mensaje de agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le conmutó una pena de 35 años por un fraude contra el Medicare.

"Trump me ha regresado a mi vida, me ha hecho el mayor regalo que me podía dar. Mi vida se la debo a él", aseguró emocionada esta madre de Hialeah a Telemundo 51.

"No hay nada en esta vida que merezca la pena arriesgar estar con tus seres queridos", añadió.

No ad for you

Negrón se mostró feliz por volver a estar con sus seres queridos. "Estoy tan feliz de estar con mi familia, en mi casa. Es increíble lo que se siente", detalló.

"No hay palabras para describir lo que se siente cuando tienes a tus hijos en brazos sin las restricciones que tenía en el lugar donde yo estaba", relató en referencia a su estancia en prisión.

Su esposo Héctor Negrón también elogió al dirigente estadounidense por el indulto. "Ha hecho una maravilla para nosotros", afirmó.

"Estoy muy orgulloso, darle las gracias a Trump, nuestro presidente, que ha hecho una maravilla", dijo.

Negrón estaba cumpliendo la condena después que en 2011 fuera declarada culpable de varios delitos, incluido el fraude a la atención médica y el lavado de dinero.

Era uno de los propietarios de American Therapeutic Corporation, una empresa estadounidense de atención a la salud mental.