Cubano en situación de calle en Miami pide ayuda para reencontrarse con su familia en EE.UU.

Un cubano identificado como David Ocaña, originario de Guanabo, La Habana del Este, vive actualmente en situación de calle en Wynwood, Miami, y busca reencontrarse con su familia, de la que no tiene noticias desde hace años. Su historia fue compartida en redes sociales por el proyecto Conducta Dade, que visibiliza la realidad de muchos migrantes cubanos desamparados en Estados Unidos.

En el video, grabado desde la calle, David cuenta entre pausas y recuerdos: “La familia mía yo ni sé, ellos pueden estar en el centro de la Florida, por allá por Tampa y esa parte, por Orlando por allá arriba... Ellos no saben dónde tú estás, eh, eh, vamos a ver si me encuentran. Yo soy de la playa de Guanabo... Yo vine chamaco para acá, yo me llamo David, David Ocaña... Ya estoy montado en los 50 y pico, 52... Los hijos míos ya todos son mayores de edad, trabajan y hacen su trabajo, y siempre bueno que escogieron la buena conducta, me entiende... Vamos a ver si los encuentro, tú sabes.”

El hombre pide ser reconocido por familiares o amigos que puedan ayudarle a restablecer contacto con su entorno.

El testimonio generó múltiples respuestas. Algunos usuarios lamentaron su situación y desearon que pueda reencontrarse con los suyos. Otros debatieron sobre las dificultades de la vida en Estados Unidos comparadas con las de Cuba, reflejando posturas opuestas: unos aseguraban que “EE. UU. es un infierno”, mientras otros respondían que “infierno es Cuba”.

También hubo mensajes de personas que dijeron haberlo conocido: una aseguró que fue a la escuela con él en “la playa 71” de Guanabo, y otro usuario comentó en inglés que estudió con él en la escuela Nautilus, lo que coincide con su relato de haber emigrado desde joven.

Algunos internautas reflexionaron sobre las circunstancias que pueden llevar a una persona a vivir en la calle, recordando que “cada quien sabe su historia” y que “todos podemos tomar malas decisiones en la juventud”.

Lo más leído hoy:

El caso de David no es aislado. En los últimos meses, Conducta Dade (que se ha convertido en una iniciativa de gran valor social dentro de la comunidad cubana en Florida, pues a través de sus vídeos promueven la empatía y la solidaridad) ha mostrado en redes varios testimonios de cubanos que enfrentan la vida sin techo en distintas ciudades de Florida. Entre ellos, destaca la historia de Irán, un hombre de 68 años de Guantánamo que sobrevive en Miami entre conflictos, drogas y amenazas, mientras busca un nuevo comienzo.

Otra historia reciente difundida por el mismo proyecto fue la de Rodolfo, un anciano cubano diagnosticado con esquizofrenia que vive en la calle en Miami y apenas recuerda su nombre ni su pasado, pero mantiene la esperanza de ser reconocido por alguien cercano.

También se conoció el caso de Adalberto Martínez Rubier, un cubano de Pinar del Río que permanece en la calle en Orlando tras ser operado del cerebro y que depende de una silla de ruedas y de la ayuda de desconocidos para sobrevivir.

Historias como la de David reflejan no solo la vulnerabilidad de muchos migrantes, sino también la fuerza de una comunidad que, pese a la distancia y las adversidades, continúa mostrando gestos de apoyo y hermandad. La solidaridad entre cubanos en el exilio sigue siendo un lazo que une generaciones y mantiene viva la esperanza de reencontrarse con los suyos.