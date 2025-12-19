Arrestan a cubano en Miami-Dade acusado de fraude hipotecario por más de 300 mil dólares

Vídeos relacionados:

La Policía de Miami-Dade arrestó esta semana al cubano Learsis Flores Martínez, de 46 años, acusado de un fraude hipotecario que supera los $300,000.

Según agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade (MDSO) pertenecientes a la unidad de delitos organizados, Flores Martínez utilizó una licencia de conducir falsa para hacerse pasar por el dueño de un terreno baldío en Southwest Ranches y concretar una operación hipotecaria fraudulenta.

El cubano fue detenido el lunes y se enfrenta a cuatro cargos: robo mayor en primer grado, fraude organizado, fraude hipotecario y posesión de un permiso de conducir falso, reportó la prensa local.

De acuerdo con el informe de arresto, el hecho ocurrió el 10 de junio de 2024, durante el cierre de una operación en la compañía Land View Title Service, donde Flores Martínez presentó la documentación falsa y obtuvo una hipoteca de $325,000 de un prestamista privado.

Posteriormente, dio instrucciones a Land View Title Service para una transferencia bancaria de $294,151 hacia una cuenta del Chase Bank perteneciente a una empresa registrada a nombre del verdadero propietario del terreno, indicaron las autoridades.

Flores Martínez controlaba esa cuenta y movió el dinero mediante transferencias, pagos por Zelle y retiros en efectivo.

El prestamista privado presentó una reclamación de fraude ante First American Title Insurance Company -la aseguradora de Land View Titles-, que denunció el caso a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Tras una investigación, la policía detuvo al sospechoso en su apartamento, en el suroeste del condado de Miami-Dade.

Flores Martínez fue recluido en el Turner Guilford Knight Correctional Center, donde permanece bajo custodia, y su fianza fue fijada en $260,000.