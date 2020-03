Iroel Sánchez ataca a la prensa independiente cubana

Publicado el Domingo, 1 Marzo, 2020 - 06:55 (GMT-4)

El oficialista cubano Iroel Sánchez interpeló a los periodistas que participaron en el panel organizado por la revista Temas, donde se habló del periodismo en Cuba y atacó a la prensa independiente.

Tras asegurar que no pudo participar en el encuentro, Iroel hizo tres preguntas dirigidas a una parte de los que fueron invitados al debate.

Al corresponsal de CNN en Cuba, Patrick Oppman, le preguntó si en Estados Unidos existen medios de comunicación "financiados desde otro país" que traten de manera exclusiva los temas internos del país. También se interesó en recibir una explicación sobre el caso de Edmundo García, quien no pudo continuar con el programa radial La tarde se mueve "en cuanto cambió la política hacia Cuba durante el gobierno de Donald Trump", y se preocupó por saber la razón por la cual los medios de comunicación de Estados Unidos dejaron de prestar atención a los acercamientos entre Estados Unidos y Cuba con la llegada de Trump.

Por su parte a la periodista del periódico oficialista Juventud Rebelde, Marina Menéndez, le preguntó del papel que juegan en la isla los medios de comunicación que no pertenecen al Gobierno "en los recientes golpes de estado en América Latina" y quiso saber si "han defendido la democracia y la libertad de expresión".

Por último, al panel en general, le preguntó lo que piensan "de la reivindicación de una figura implicada en el terrorismo contra Cuba, realizada por un medio de comunicación acreditado en la Isla". Esta pregunta la realizó sin mencionar quien esa esa "figura" ni cómo los medios independientes cubanos la reivindican. Mucho menos mencionó a qué medio se refería.

El pasado 27 de febrero, la revista Temas desarrolló su habitual espacio Último Jueves, donde seis panelistas y el público que asistió al debate analizaron el tema del periodismo en Cuba. Aunque en el panel no hubo una representación de la prensa independiente, dos periodistas de medios alternativos participaron como público: Luz Escobar, del diario 14ymedio, y Mónica Baró, de la revista de periodismo narrativo El Estornudo.

"Quiero preguntar sobre el aumento de la presión que están viviendo quienes hacen periodismo fuera de los medios estatales...", intervino Baró. "Hay un aumento muy grande de la represión y del acoso. Yo estoy en ese escenario (aunque soy una de las menos afectadas), y me pregunto cómo lo ven ustedes que no están tan afectados por eso y no viven tanto esa realidad", agregó.

Por su parte, Luz Escobar definió como "escenario de riesgo" el panorama en el que se hace hoy periodismo independiente en Cuba. "¿Ustedes como periodistas creen que vale la pena hacer una pelea por legalizar un escenario más propicio para que estos periodistas independientes puedan hacer su trabajo?", preguntó al panel.

Las preguntas de ambas, según quedó registrado en grabaciones realizadas, no fueron respondidas.

"No voy a responder lo que no puedo, acontecimientos de los cuales no estoy enterada", dijo Marina Menéndez, exdirectora de Juventud Rebelde.

"Yo quisiera que no consideraran que esto es una tribuna, que no consideráramos que es una barricada, que consideráramos que es un espacio para pensar colectivamente", agregó el director de la revista Temas y conductor del espacio en cuestión.

En los últimos tiempos la prensa independiente de la isla es víctima de un constante acoso y represión por parte de las autoridades de la isla. Son encerrados en sus viviendas, citados para dar declaraciones de sus actos o movimientos e imposibilitados de salir del país.

Por tal motivo Cuba sigue manteniendo el status de “situación muy grave” en cuanto a libertad de prensa, según la clasificación que cada año realiza la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que investiga la realidad en la que viven y trabajan los profesionales de la información en todo el mundo.