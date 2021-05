Alexis Valdés sobre Virulo: "Tuvo miedo de que lo metieran en terapia"

El actor y humorista Alexis Valdés se sumó a las críticas contra el también comediante Alejandro García, "Virulo", a raíz de una entrevista concedida por este en el programa La pupila asombrada de la Televisión Cubana.

“Lo que realmente Virulo quería decir no es que en el 90 se fue el humor, sino que se fue el dinero. Pero tuvo miedo de que lo metieran en terapia”, posteó en Facebook el artista radicado en Miami.

Muchos colegas, y profesionales de otros ámbitos, han manifestado su rechazo a las palabras de Virulo, quien fuera muy popular en Cuba en los años ochenta y que más tarde se asentó en México.

Ahora, parece haber regresado por un momento para, según el gran actor y comediante Osvaldo Doimeadiós, “despotricar de todo lo que hacemos los demás en Cuba".

Entre otras cosas, Virulo soltó en televisión nacional que los humoristas en la isla realizan un trabajo que cada día "se abarata más para comunicarse con la gente".

"Esta noche tocó fondo. El humor, para él, se detuvo con su partida a México y ahora debemos recibirlo como el Mesías", ironizó Doimeadiós en un largo post de Facebook en que también cargó contra los realizadores del programa en cuestión.

“Iroel [Sánchez] y sus acólitos, que no son anónimos”, dijo el actor: “Son un equipo supraministerial, se alimentan con corcho, siempre flotan, con grandes oficinas, carros, tarjetas de combustible y perdón, lo identifican como periodista y que yo sepa estudio en la CUJAE, a no ser que ahora estén dando allí cursos de periodismo exprés… No saben de nada pero son analistas de todo y les tienen miedo en ciertos círculos, ¿por qué? ¿Serán de una secta?”

Tras defender el trabajo de los humoristas cubanos durante las últimas tres décadas, Doimeadiós sostuvo: "Aquí nadie queda excento, incluida mucha basura que hacía él [Virulo] y todavía hace".

La actriz e influencer cubana cubana Claudia Valdés también respondió: "Virulo, hermano, qué fula lo que has armado, con vergüenza irrepetible vas tildándote de genio y de tigre con más rayas, cuando lo que veo es nieve que, como ante todo sol, se derrite”.

“Es que mira, yo nací en el 88 y no tengo ni idea de quién es usted, así que tanta historia no ha hecho", señaló en redes sociales la esposa de Alexis Valdés.

"Ah, a Doimeadiós sí lo conozco muy bien, mi generación completa, y sí lo admiro mucho como comediante y actor”, dijo también Valdés, quien finalmente agregó: “por cierto, vivo con un comediante al que usted no mencionó y que sí ha triunfado en el extranjero, no como usted".

En redes sociales también han hecho patente su rechazo —mediante publicaciones propias, o bien compartiendo las palabras de Doimeadiós— comediantes de gran popularidad en Cuba como Nelson Gudín, Ulises Toirac, Marcos García, Kike Quiñones (director del Centro Promotor del Humor) y Otto Ortiz, quien prefirió hacer eco de un comentario de su hija.

"No te preocupes han sabido cuidarse sin ti, han crecido, han evolucionado y por modestia deberías esperar a que ellos te agradezcan”, dijo Laura Ortiz refiriéndose a las generaciones más recientes de humoristas isleños (su padre incluido). “Lo bueno es que sabemos que tus galas de homenaje te las puedes montar tú solito".

"La pretensión de enterrar a nuestra generación de humoristas está calculada desde hace tiempo", afirmó por su parte Gudín.