Accidente en Cuba: Un auto se incrusta contra un poste en Carlos III

Publicado el Lunes, 9 Marzo, 2020 - 10:46 (GMT-4)

Un accidente ocurrido en la mañana del domingo en la céntrica avenida Carlos III, en La Habana, acabó con un auto estatal incrustado contra un poste de luz.

“Desayuno de hoy en Carlos III”, publicó en Facebook un miembro del grupo Amigos del Motor, acompañado de tres fotos en las que se evidencia que el impacto destruyó la parte delantera del auto.

Aunque algunos se solidarizaron con el chofer y preguntaron sobre si había heridos, en realidad la mayor parte de los internautas se dedicó a bromear y a realizar conjeturas sobre las causas del accidente. “Eso no es sueño, es coronavirus”, bromeó un internauta, al que se sumaron varios comentarios que relacionaron lo sucedido con el consumo de bebidas alcohólicas.

“Es estatal ahora le venden 1 Peugeot a un particular y compran 3 para reponer ese, así que no pasa nada”, comentó de forma irónica un miembro del grupo. "Yo no entiendo cómo pueden chocar tanto en Cuba si no hay tanto tráfico", añadió otro.

En medio de la creciente burla, un comentarista saltó indignado y precisó que el accidente le sucedió a un compañero de trabajo suyo que calificó de “persona intachable”. “El que es diabético sabe lo que pasó aquí, se los dejó de tarea a los habladores de mierda”, concluyó.

Lo sucedido, por tanto, podría ser fruto de la somnolencia, confusión e incluso pérdida de visión resultantes de un coma diabético o un padecimiento similar.

No es la primera vez que Carlos III se ve involucrado en un accidente. En noviembre de 2019 ocurrieron al menos dos accidentes en esa misma avenida.

En uno de ellos, una mujer que manejaba un Peugeot se estrelló también contra un poste situado en el separador de la avenida.

En otro siniestro, una mujer resultó herida cuando se quedó dormida al volante y se volcó el Fiat que conducía.

Los accidentes de tránsito constituyen la quinta causa de muerte en Cuba y tienen lugar cada 47 minutos a lo largo y ancho de la Isla. Según datos oficiales, 457 personas perdieron la vida en Cuba, a consecuencia de los más de 7 mil accidentes de tránsito que tuvieron lugar hasta septiembre de 2019.