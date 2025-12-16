Se vuelca una grúa en La Habana mientras maniobraba con un contenedor

Vídeos relacionados:

Una grúa se volcó este miércoles en La Habana, específicamente en la avenida Monumental, llegando a la calle 100, según reportes en redes sociales.

De acuerdo con la publicación en Facebook del usuario Oscar Eduardo Maseda Sanchez en la página Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas!, el accidente ocurrió mientras la grúa maniobraba con un contenedor. Hasta el momento no se reportan víctimas, y los daños serían únicamente materiales.

Publicación de Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Como suele ocurrir, las autoridades aún no han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del vuelco, mientras el incidente generó congestión momentánea en la zona.

Ómnibus del transporte público se estrella contra vivienda en La Habana

En la madrugada de este lunes, un ómnibus articulado del transporte público de la terminal Santa Amalia, identificado con el número 513, se estrelló contra una vivienda de dos plantas en la capital cubana.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 am en la Avenida Santa Amalia, y a pesar de la violencia del impacto, afortunadamente no se reportaron víctimas humanas.

Lo más leído hoy:

No obstante, las fotos compartidas en redes sociales muestran que los daños materiales fueron considerables, sobre todo en el inmueble.