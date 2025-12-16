Así fue como sacaron el ómnibus articulado que se impactó contra una vivienda en La Habana

Una grúa fue utilizada para retirar el ómnibus articulado del transporte público que quedó atrapado bajo parte de una vivienda tras impactar contra ella en la Avenida Santa Amalia, en La Habana.

Tras el fuerte impacto de un ómnibus articulado del transporte público contra una vivienda de dos plantas en La Habana, ocurrido en la madrugada del lunes en la Avenida Santa Amalia, comenzaron a circular en redes sociales videos que muestran el complejo y delicado proceso para retirar el vehículo del lugar del accidente.

Las imágenes fueron publicadas en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, por el usuario Yohandy Aquilera Castillo, y evidencian la magnitud de los daños materiales y las dificultades para sacar la guagua, que quedó atrapada bajo parte de la estructura de la vivienda afectada.

En los videos se observa cómo fue necesario demoler parcialmente el techo del portal de la casa, el cual había quedado apoyado sobre el ómnibus tras el impacto. Según se explica en la grabación, hasta que no se retiraron todos los escombros y se aseguró la estructura dañada, resultaba imposible mover el vehículo sin provocar un colapso mayor.

Con ayuda de una grúa, los equipos comenzaron a desmontar cuidadosamente los restos de la vivienda que descansaban sobre el techo del ómnibus. En un momento especialmente tenso, puede verse cómo una columna queda suspendida en el aire mientras la guagua es finalmente retirada del lugar, cubierta de escombros, pero ya fuera de peligro inmediato.

El autor del video lamenta que, según versiones no oficiales, la presunta borrachera de un conductor irresponsable haya provocado un accidente cuyas consecuencias recaen ahora sobre una familia que vio su vivienda gravemente dañada, en un contexto marcado por la escasez de recursos y la precariedad habitacional en la Isla.

Las imágenes también responden a usuarios que cuestionaban la veracidad o la actualidad del suceso. “Esto está pasando ahora mismo”, insiste la voz que acompaña el video, mientras se ve a la grúa maniobrando y al ómnibus siendo finalmente extraído del lugar.

Lo más leído hoy:

Aunque no se reportaron víctimas humanas, el accidente y las escenas posteriores han generado una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos cubanos expresan indignación, tristeza y preocupación por la frecuencia de este tipo de hechos, el estado del transporte público y el impacto que la imprudencia puede tener sobre familias ya golpeadas por la crisis.

Captura de Facebook/Yohandy Aquilera Castillo

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras crece el debate ciudadano sobre la seguridad vial, la responsabilidad de los conductores y el deterioro del sistema de transporte en Cuba.