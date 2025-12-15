Aparatoso accidente en Moa: Camioneta impacta contra muro de Materias Primas

Vídeos relacionados:
Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Moa, en la provincia de Holguín, dejó imágenes que han causado impacto en redes sociales, aunque, por suerte, no se reportaron personas lesionadas.
El hecho ocurrió en la Avenida del Hospital General “Guillermo Luis”, una de las vías más transitadas del municipio.
Según relató en Facebook el usuario Yenier Cobas, una camioneta perteneciente a la empresa Womy terminó estrellándose contra el muro de la Dirección de Materias Primas.
“Un accidente en la avenida del hospital cuando una camioneta de la Womy chocó con la cerca de Materia Prima. No lesionados, solo daños materiales”, escribió Cobas, quien añadió que el vehículo venía “desde el centro de Moa” y que el conductor no habría podido doblar tras fallarle los frenos.
Las imágenes compartidas muestran la magnitud del impacto, con el frente de la camioneta completamente destrozado, bloques de concreto esparcidos por el suelo y un poste visiblemente inclinado tras el choque. El escenario da cuenta de la violencia del golpe, que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.
Testimonios recogidos en el lugar apuntan a que el vehículo circulaba a una velocidad considerable cuando perdió el control, presuntamente por una falla mecánica en el sistema de frenos, lo que impidió al conductor maniobrar a tiempo.
Aunque el accidente solo dejó daños materiales, el suceso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de muchos cubanos por el estado técnico de los vehículos, la seguridad vial y los riesgos diarios que se viven en las carreteras del país, donde un fallo mecánico puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando las causas del accidente. Mientras tanto, en Moa queda el susto y la imagen de un choque que, por fortuna, no terminó en tragedia.
