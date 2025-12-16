Conmoción en Palma Soriano por la muerte de una niña en un accidente de tránsito

Vídeos relacionados:

La mañana de este lunes estuvo marcada por el dolor en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, tras conocerse la muerte de una niña de unos ocho años en un accidente ocurrido en la carretera del Pilar, un hecho que ha provocado consternación entre vecinos y residentes de la zona.

De acuerdo con testimonios compartidos en redes sociales, la menor se dirigía a la escuela en una carretilla cuando fue impactada por una pipa de leche que circulaba por esa vía.

Varias personas coinciden en que el vehículo pesado habría sufrido un fallo mecánico, presuntamente relacionado con la barra de dirección, lo que provocó que el chofer perdiera el control.

Como consecuencia del impacto, la niña falleció en el lugar. En el accidente también resultaron heridas otras personas, entre ellos un niño, que sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro, y una mujer, identificada por vecinos como la madre, quien presentó una fractura de cráneo y fue trasladada de urgencia a un hospital de Santiago de Cuba.

Vecinos de la zona aseguran que la menor residía en la Comunidad Militar y que el suceso ha dejado a la familia y a la comunidad profundamente afectados.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial de las autoridades sobre lo ocurrido, por lo que la información disponible proviene de relatos de testigos y personas cercanas al lugar del accidente.

CiberCuba continúa a la espera de información oficial que permita esclarecer las circunstancias exactas de este trágico suceso.