"Papi, ¡te quiero!": el desgarrador grito de un niño que no ve a su papá policía desde hace tres semanas

Publicado el Miércoles, 8 Abril, 2020 - 07:56 (GMT-4)

Alberto es uno de miles de miembros del cuerpo de seguridad de España que ha tenido que alejarse de su familia para protegerlos del coronavirus. Por su trabajo como Guardia Civil en Valencia puede estar en contacto con la enfermedad por lo que ha decidido aislarse de los suyos para no ponerlos en peligro y continuar con su heroica labor.

Desde entonces han pasado tres semanas y el guardia civil no ha vuelto a casa manteniendo el distanciamiento social con sus hijos y su esposa. Pero eso no ha impedido que haya ido con el auto patrulla hasta la calle donde viven y saludarlos desde la distancia dando lugar a un emotivo momento entre padre e hijo.

"Papi, ¡te quiero!", le grita el pequeño mientras suenan la sirenas del auto patrulla por toda la calle. Después de unos instantes, el guardia civil tiene que continuar con su trabajo y se aleja, mientras el menor no puede evitar mostrar su desilusión al tener que ver partir a su padre y le grita visiblemente triste "no te vayas", aunque él no le pueda escuchar.

Esta sobrecogedora escena la ha compartido la cuenta oficial de Twitter de la Guardia Civil española y rápidamente se ha convertido en viral superando los 145 mil reproducciones y los dos mil compartidos en la red social del pajarito.

"Los hijos de Alberto llevaban ya tres semanas sin ver a papá, pero ha aprovechado un segundo para saludarlos... y derramar alguna lágrima antes de seguir trabajando", indican desde el perfil.

El vídeo ha sacado el lado más sensible de cientos de usuarios que no han podido evitar expresar la tristeza que les produce ser testigos de este momento que muestra la dura realidad que tienen que vivir algunos miembros de los cuerpos de seguridad. "Me partió el corazón", "Me dolió en el alma", "Tu papá es uno de los héroes" o "No he podido evitar emocionarme", son algunos de los comentarios que se leen debajo del audiovisual grabado desde el balcón.

El confinamiento por la pandemia del coronavirus está dejando durante estos días estampas muy emotivas que llegan desde distintos países que se encuentran en cuarentena obligatoria para contener la enfermedad.

Otro de las escenas más conmovedoras de esta crisis la protagonizaba una paramédica británica que no pudo contener las lágrimas al salir de su casa para ir a trabajar al hospital y encontrarse a todo su vecindario aplaudiéndola desde sus puertas.