Nuevos precios de la carne en Holguín provocan indignación entre los cubanos

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 17:14 (GMT-4)

El nuevo listado de precios de los productos cárnicos de la Empresa de Ganado Menor (EGAME), en Holguín, ha generado indignación entre los residentes en la provincia, que los consideran extremadamente abusivos.

A partir de ahora se venderá el kilogramo de pierna de ovejo a 94 pesos en moneda nacional, el lomo y solomo a 87, la paleta a 81 y la costilla a 41 pesos.

El conejo completo, por su parte, se comercializará a 85 pesos el kilogramo, según datos proporcionados al diario local Adelante por Edito Cruz Lores, director de dicha empresa.

La EGAME justifica la subida de precios por la necesidad de “cumplir con el pago a los productores, cuyos valores fueron pactados de antemano mediante contrato y de acuerdo a los planes”.

Al perder la fuente de moneda libremente convertible proveniente del turismo -parado desde finales de marzo tras el cierre de fronteras- la EGAME precisa que no puede asumir los pagos si no es subiendo el precio de las ventas.

Se trata de productos que “como iban hacia otro destino [el turismo] carecen del subsidio estatal que reciben aquellas cuyo destino es el comercio interior", precisa la nota.

Está previsto que esos precios se mantengan solo durante "la etapa de enfrentamiento" al coronavirus, y tendrán un aumento en relación con los precios anteriores de "subsidio estatal, pero siempre, como sucede también con la carne de cerdo, estarán por debajo de los vigentes en los Mercados de Oferta y Demanda”, precisa el texto.

La noticia ha generado una multitud de críticas que califican los precios de exagerados, vergonzosos, abusivos, y nada acordes "con el pueblo ni con el momento que estamos viviendo”. Tampoco falta quien indica que se trata, simplemente, de una forma de "institucionalizar el abuso económico".

“Entonces se critican las medidas de otros países con objetivo de ganar dinero, y en tiempo de crisis se suben los precios en nuestra provincia cuando la situación económica y alimentaria está muy mal para muchos holguineros, dándole así rienda suelta a los particulares a subir ellos los precios", comentó un lector.

"Los precios de los productores particulares el Estado los topa. ¿Por qué no topar estos? (...) Si en tiempos normales ya son exagerados, creo que en tiempo de pandemia, están muy exagerados. ¿Queremos ayudar al pueblo, o queremos que esas empresas no pierdan dinero Ciertamente no entiendo mucho", se puede leer también entre las reacciones a la medida.

"Con todo el respeto que se merecen, me parece que son precios abusivos y prohibitivos, aún con la justificación dada. Lo más risible es que estos nuevos precios se mantendrán solo durante la etapa de enfrentamiento a la COVID-19, precisamente ahora que muchos trabajadores están interruptos en sus casas, que muchos TCP se encuentran sin poder generar ingresos, y cuando la oferta es infinitamente inferior a la demanda", indica otro lector.

La escasez de alimentos en la isla -y los altos precios de estos- se mantiene como una de las principales preocupaciones de residentes en la isla, lo que ha quedado ratificado en plena pandemia de coronavirus, que no ha impedido que los cubanos sigan haciendo colas para intentar comprar comida.

Un representante de la Organización Panamericana de Salud (OPS) ha mostrado recientemente preocupación ante las aglomeraciones que protagonizan los cubanos para comprar alimentos, e incluso el funcionario no ha dudado en recomendar al gobierno de la isla mejorar las estrategias para una distribución de la comida más ordenada.

Sin embargo, el problema no radica solo en la estrategia de distribución, sino también en los precios en que muchos alimentos se venden, precios prohibitivos para un salario que está muy por debajo de las necesidades. El listado de precios de la Empresa de Ganado Menor de Holguín, en plena época de pandemia, es una buena muestra de ello.