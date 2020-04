Marco Rubio: El régimen cubano es criminal y apoya el narcotráfico de Venezuela

El senador cubanoamericano, Marco Rubio, ha asegurado que el régimen cubano participa de las operaciones de narcotráfico que estaría llevando a cabo el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, principal aliado político de la Isla.

Rubio afirmó -en declaraciones a America Tevé- que el solo hecho de que ambos regímenes sean cómplices, es suficiente evidencia para demostrar la participación de Cuba en esas actividades.

“Sabemos que el gobierno de Maduro, abiertamente, utiliza sus fuerzas para enviar drogas hacia Centroamérica, hacia Estados Unidos y hacia Europa también, y sabemos que quien más lo ayuda es el régimen cubano. Entonces, si el régimen de Maduro está involucrado en el narcotráfico, y el régimen cubano es el que más lo apoya, por ese hecho solamente está la evidencia de que están participando”, declaró Rubio en referencia al artículo de Newsweek, que a inicios de abril relacionaba al gobierno cubano con el tráfico de drogas en la región del Caribe.

Un oficial del Pentágono, cuya identidad no fue revelada, aseguró al citado medio que la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos “tiene evidencia de que Maduro está traficando drogas usando buques que navegan entre Venezuela y Cuba”, hecho que las autoridades de la Isla niegan.

La información de Newsweek fue rechazada por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien calificó la publicación de “calumnia total e infundada, con implicaciones peligrosas”.

El coronavirus como excusa en Cuba

Durante la entrevista ofrecida a America Teve, el senador republicano Marco Rubio añadió que el régimen cubano está utilizando la actual pandemia de coronavirus como una excusa para presionar un levantamiento de las sanciones, y reiteró -como lo viene haciendo la Embajada de EE.UU. en La Habana- que las sanciones de Estados Unidos a Cuba no impiden la compra de material médico para enfrentar la pandemia.

“Contra lo que es medicinas y ayuda humanitaria no hay sanciones. Lo que pasa es que el Gobierno cubano no sabe administrar la economía, no tienen fondos y no pueden comprar”, concluyó Marco Rubio.

El Ministerio de Salud Pública detalló este miércoles que se registraron 52 nuevos casos de coronavirus en el país en las últimas horas, lo que ha elevado el total de casos confirmados a 1.189.

Un total de 790 pacientes presentan una evolución clínica estable, nueve están en estado crítico, siete se reportan como graves y hay 40 fallecidos.

En estos momentos permanecen 3.425 pacientes ingresados en hospitales y un total de 341 personas han recibido el alta médica desde el inicio de la crisis sanitaria.