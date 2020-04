Jennifer Lopez deslumbra en Instagram con un posado en bañador por el Día de la Tierra

Jennifer Lopez está consiguiendo que esta cuarentena sea más llevadera gracias a sus continuas formas de animar las redes. La estadounidense se ha implicado en diferentes movimientos virtuales para luchar contra el COVID-19 y después de bailar merengue con su ex Diddy, nos regaló una versión inolvidable de People de Barbra Streisand en el concierto One World: Together at Home, organizado por Lady Gaga.

Ahora, la Diva del Bronx ha dado un paso más y ha sacado a relucir su lado más sensual con una fotografía posando con un bañador blanco con un escote en V que le queda fenomenal. Un atuendo que sus fans no se cansan de contemplar en el cuerpo de la neoyorquina, quien a sus 50 años tiene una de las figuras más envidiables del mundo del entretenimiento.

La razón de esta foto además no es otra que la celebración del Día de la Tierra y por eso ha escrito la siguiente reflexión: "Madre Tierra... Sé consciente de cómo la tratas. Ámala y ella te mantendrá para siempre", ha expresado junto a la imagen en la que vemos medio cuerpo sumergido en una piscina, su pelo despeinado casualmente y posando con su gracia natural.

Como no podía ser de otra manera, la imagen se ha vuelto viral a las pocas horas de que la compartiese la cantante y tras siete horas publicada supera los 2 millones de 'me gustas'. Una cifra que sigue subiendo como la espuma.

Jennifer Lopez no solo es una las celebridades más aplaudidas por su silueta escultural, también es admirada por todo el trabajo que ello conlleva. Una alimentación muy saludable y un entrenamiento riguroso son las claves de la prometida de Alex Rodriguez para poder presumir de cuerpazo como ninguna otra celebridad lo hace.

Pero las razones no se quedan ahí, porque a todo esto hay que sumarle la generosidad y cercanía de la neoyorquina a la hora de ayudar a lo más vulnerables en los momentos más difíciles. Tanto Jennifer Lopez como su pareja Alex Rodriguez han aportado su granito de arena para luchar contra el coronavirus y han donado 20 mil comidas preparadas por chefs de Tiller & Hatch Supply Co. a trabajadores de la hostelería y restaurantes del sur de Florida que han sido despedidos por culpa de la crisis sanitaria.