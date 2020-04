Playas de Miami Beach continuarán cerradas hasta junio, según el alcalde

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, comunicó que las playas de la ciudad continuarían cerradas y nadie debía esperar tener acceso a ellas hasta el próximo mes de junio.

Gelber reconoció que la ciudad no había sido diseñada para seguir firmemente las regulaciones de distanciamiento social, “por lo que debemos tener mucho cuidado atendiendo a los millones de personas que acudirían a nuestras playas”.

Al respecto, opinó que Miami Beach “no es Jacksonville”, en referencia a esta urbe donde las autoridades locales acordaron la reapertura de las playas, aunque de forma limitada, luego de interpretar como moderados los niveles propagación de coronavirus allí.

“No somos Jacksonville. Si abrimos, es seguro que muchos miles acudirán a nuestras millas de playas abiertas en South Beach y North Beach y en cualquier lugar intermedio. Jóvenes en vacaciones de primavera permanentes y personas con ganas de salir. Hacer cumplir algún tipo de límites de uso sería una pesadilla ... Lo siento, tendremos que prescindir del acceso a la playa en el futuro cercano”, dijo Gelber, según Local 10 News.

En Jacksonville, las playas ahora solo se pueden usar para actividades como caminar, andar en bicicleta, pescar, correr, nadar, cuidar mascotas y practicar surf, según declaraciones del alcalde Lenny Curry.

Pero Gelber no tiene la misma perspectiva, todavía menos cuando la ciudad presenta el quinto mayor número de casos en los condados de Miami-Dade y Broward, con cerca de 675 confirmados.

No obstante, se conoció que en los próximos días sí se prevén menos restricciones en los parques, marinas y campos de golf en Miami Beach.

“Esto no es una disminución del distanciamiento social, sino más bien un intento de proporcionar más oportunidades para hacer ejercicio. Los parques estarán abiertos sin deportes de equipo, y los campos de golf solo permitirán una persona por carrito de golf. El punto es que no hemos llegado a una coyuntura en la que tenga sentido abandonar el distanciamiento social. . . No estamos fuera del bosque”, explicó.

El alcalde manifestó su deseo de reiniciar, cuanto antes, la industria turística de la ciudad, pero también quiere que previamente se realicen pruebas de contacto y otras medidas de protección para frenar el brote.

Gelber dijo no estar conforme con la ayuda recibida por parte del gobierno federal.

“Sabes, desafortunadamente, el gobierno federal no ha sido particularmente amable con las ciudades sobre muchas cosas”, dijo.

“Francamente, este es solo uno de ellos. Vamos a salir adelante. Pero sería bueno que alguien allá arriba notara que no son solo mis residentes, somos una ciudad pequeña, es el hecho de que somos la punta del iceberg económico para la flecha. . . para todo el estado”.

Este domingo, Florida alcanzó los 31,528 casos de coronavirus luego de reportar 830 nuevos contagios. El Departamento de Salud del estado informó 19 fallecimientos en la jornada reciente, lo que eleva la cifra de muertes por la COVID-19 a 1.074.

Los condados de Miami-Dade (11,351), Broward (4,729) y Palm Beach (2,697) concentran el mayor número de personas infectadas dentro del territorio. El estado ha hospitalizado 4,957 personas.

En total, Florida ha realizado un total de 346.365 pruebas para diagnosticar el nuevo coronavirus. De ellos, 31.528 han sido positivas. Los negocios continúan cerrados, solo permanecen abiertos aquellos que ofrecen productos y servicios de primera necesidad.

A grandes rasgos, Estados Unidos es, por amplio margen, el país más afectado por la pandemia en el mundo, que en la actualidad registra 2.954.106 personas infectadas.

De acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins, en la nación norteamericana se acumulan 954.182 contagios y 54.175 fallecidos por la enfermedad, de los cuales, más de 17.000 han sido reportados desde la ciudad de Nueva York.