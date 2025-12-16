Persecución a emigrantes afecta negocio de jardinería en Florida

Vídeos relacionados:

Las redadas migratorias de las últimas semanas en Miami han asestado un duro golpe a los negocios de jardinería (landscaping), donde trabajan principalmente mexicanos, salvadoreños, y cubanos.

Fulton Montoya, dueño de un negocio de jardinería en Miami, aseguró a Telemundo 51 que en sus 35 años de trabajo nunca había vivido algo similar.

Hace apenas un mes su vehículo fue bloqueado por tres autos de policía, y se llevaron detenidos a sus trabajadores.

Montoya relató que conducía su camioneta de jardinería cuando fue rodeado por tres vehículos oficiales. “No me pidieron documentos, fueron directo contra mis empleados”, contó. Uno de los detenidos, según dijo, tenía incluso un proceso de asilo pendiente.

“Vienen y te los arrebatan como criminales”, lamentó tras el arresto de dos de sus empleados por parte de agentes del ICE. “Son como familia”, añadió con la voz entrecortada.

“No tenemos empleados, no hay mano de obra. Llevan un mes detenidos en Florida. No hay respeto a la comunidad ni a los procesos legales”, denunció el empresario, quien asegura sentirse impotente ante la situación.

Lo más leído hoy:

“Me dolió verlos indefensos. Solo estaban trabajando”, subrayó.

En las últimas semanas, múltiples residentes de Miami aseguran haber visto vehículos del ICE o de la Patrulla Fronteriza en zonas como Little Havana, Coral Gables, Hialeah, Doral, Miami Beach y Hollywood Beach.

“Hoy los vi en Hollywood Beach, primera vez que veo eso en esta zona”, relató una mujer en redes.

“Por la Pequeña Habana no se puede ni salir; hay carros del Border Patrol por todos lados, llevo dos días sin salir de casa”, escribió otra.

Los testimonios coinciden en que los operativos parecen dirigidos a obreros, jardineros y trabajadores de la construcción, lo que ha intensificado el miedo entre quienes carecen de estatus migratorio.

“He visto videos de dueños llorando mientras se llevaban a sus empleados”, comentó un internauta. “Es amargo vivir así; esta gente solo está trabajando”.

A pesar de la avalancha de testimonios y videos, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han confirmado la realización de operativos masivos en Miami durante este fin de semana, ni han respondido a los cuestionamientos de la prensa local.

Sin embargo, reportes previos de medios acreditados confirman que sí han ocurrido redadas en meses recientes.